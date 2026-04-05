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Mulheres na tecnologia

Escrito por
Rayane Feitoza producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Rayane Feitoza é empresária
Legenda: Rayane Feitoza é empresária

Historicamente associada ao universo masculino, a área de tecnologia ainda reflete desigualdades que vão além da presença numérica. Apesar de avanços graduais nas últimas décadas, mulheres seguem sub-representadas em cargos técnicos e, sobretudo, em posições de liderança, um cenário que evidencia não apenas uma barreira de acesso, mas também desafios estruturais de permanência, reconhecimento e progressão na carreira.

Levantamentos nacionais e internacionais indicam que o interesse feminino por áreas como ciência da computação e engenharia tende a diminuir ainda na formação básica. Entre os fatores, estão estereótipos de gênero, a falta de incentivo desde a infância e a escassez de referências femininas em posições de destaque. Esse afastamento precoce se traduz em um mercado menos diverso, o que impacta diretamente a capacidade de inovação em um setor que depende de múltiplas perspectivas para desenvolver soluções mais eficientes e inclusivas.

Ao mesmo tempo, cresce o entendimento de que diversidade não é apenas uma pauta social, mas também um diferencial competitivo. Empresas que investem em ambientes mais diversos e inclusivos tendem a alcançar melhores resultados, ampliar a capacidade criativa e responder de forma mais estratégica às demandas de um público cada vez mais plural. Iniciativas como programas de formação, redes de apoio, mentorias e políticas de equidade têm ganhado espaço, mas ainda precisam deixar de ser pontuais para se consolidarem como parte da cultura organizacional.

Mais do que ampliar o acesso, é fundamental garantir condições reais de desenvolvimento. Isso inclui combater vieses inconscientes em processos seletivos, promover igualdade salarial, assegurar ambientes seguros e incentivar a presença feminina em cargos de decisão e liderança.

Discutir a presença de mulheres na tecnologia é reconhecer avanços importantes, mas também reforçar a urgência de mudanças estruturais. O futuro do setor passa, necessariamente, por mais diversidade, equidade e inclusão — não como exceção, mas como regra.

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