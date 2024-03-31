Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Alece

PontoPoder

60 anos da ditadura: Assembleia Legislativa do Ceará cassou deputados em sessão à meia-noite

Esta é a última de uma série de reportagens sobre a Ditadura Cívico-Militar e seus desdobramentos no Ceará

Ingrid Campos, Thatiany Nascimento, Luana Barros 05 de Abril de 2024
Chapada do Araripe

PontoPoder

Cariri foi cogitado para luta armada contra a ditadura e serviu de refúgio a perseguidos políticos

Esta é a quinta reportagem de série do Diário do Nordeste que aborda os 60 anos do golpe que instaurou a Ditadura Cívico-Militar no Brasil e seus desdobramentos no Ceará

Luana Barros, Ingrid Campos e Thatiany Nascimento 04 de Abril de 2024

Ceará

Quem escolheu os governadores do Ceará e os prefeitos de Fortaleza na ditadura militar?

Thatiany Nascimento, Ingrid Campos, Luana Barros 03 de Abril de 2024
imagem da posse do presidente castelo branco

Ceará

Há 60 anos, cearense Castelo Branco iniciou ditadura e assumiu com discurso marcado por contradições

Thatiany Nascimento, Luana Barros, Ingrid Campos 02 de Abril de 2024
Movimento dos Sargentos

PontoPoder

'Movimento dos Sargentos': os militares da Base Aérea de Fortaleza contrários ao golpe militar de 64

Esta é a segunda reportagem do Diário do Nordeste que aborda os 60 anos do golpe que instaurou a Ditadura Cívico-Militar no Brasil e seus desdobramentos no Ceará

Luana Barros, Ingrid Campos e Thatiany Nascimento 01 de Abril de 2024
Castello Branco discursa em sua cerimônia de posse.

PontoPoder

60 anos do golpe: como o decreto da ditadura de 1964 mexeu com a política no Ceará

Esta é a primeira de uma série de reportagens sobre a Ditadura Cívico-Militar e seus desdobramentos no Ceará

Ingrid Campos, Thatiany Nascimento e Luana Barros 31 de Março de 2024