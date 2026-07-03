ZPE no interior do Ceará terá investimento inicial de R$ 20 milhões

As obras da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Quixeramobim devem ser iniciadas até o fim deste ano. Os investimentos para garantir a estrutura da ZPE giram em torno de R$ 20 milhões.

As informações foram confirmadas ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (2) pelo empresário Amarílio Macêdo, um dos responsáveis pelo planejamento da ZPE, durante o evento de entrega dos Lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina, no Sertão Central.

"A ZPE está sendo estruturada. Ela vai ser fundamental para atrair investidores para o Sertão Central, não é só para Quixeramobim", destacou Amarílio.

Segundo ele, o projeto deve ser enviado ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) ainda neste segundo semestre para que ele seja aprovado até o fim de 2026.

De acordo com Macêdo, após finalizada, a Zona de Processamento deve atrair a instalação de diversas empresas estrangeiras, resultando em "investimentos gigantescos" na região.

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"A ZPE é o futuro da potencialização do uso da Transnordestina. O trem, para transportar grãos para sair no Porto do Pecém, é uma coisa fantástica. Agora, transportar material para indústrias na ZPE, que vão produzir coisas de exportação, isso vai gerar um [nível de] emprego gigantesco", afirmou Amarílio.

O empresário ainda destacou que, com a operação da Transnordestina, é esperada uma redução de 60% no custo logístico do transporte de grãos como milho e soja, que, transformados em ração animal, tem potencial de fortalecer a bacia leiteira do Ceará.

ZPEs no interior do Ceará

Além de Quixeramobim, outras três cidades do interior do Ceará têm projetos para zonas de processamento. São elas: Iguatu, Quixadá e Tauá.

Segundo Sílvio Carlos Ribeiro, secretário-executivo do agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Quixeramobim e Iguatu são os municípios cujos processos de implementação de ZPEs estão mais avançados no Ceará.

"O Pecém crescendo e a Transnordestina pronta, vamos chegar com essas infraestruturas", disse ele em entrevista ao Diário do Nordeste em junho deste ano.

"Acredito que, em dois anos, vamos ter pelo menos alguma infraestrutura de ZPE importante já em funcionamento", completou.