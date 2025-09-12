Veja as loterias acumuladas desta sexta (12/09) e os prêmios dos próximos sorteios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Na noite desta sexta-feira (12), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 9,2 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 9 milhões; próximo sorteio no sábado (13);

Lotomania: R$ 3,4 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (15);

Dupla Sena: R$ 9,2 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (15);

Super Sete: R$ 1,05 milhão; próximo sorteio na segunda-feira (15).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6825

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

71 apostas ganhadoras, R$ 6.829,45

3 acertos

6.482 apostas ganhadoras, R$ 71,24

2 acertos

131.471 apostas ganhadoras, R$ 3,51

Lotomania 2822

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 45.177,65

18 acertos

81 apostas ganhadoras, R$ 1.742,96

17 acertos

598 apostas ganhadoras, R$ 236,08

16 acertos

3550 apostas ganhadoras, R$ 39,76

15 acertos

14427 apostas ganhadoras, R$ 9,78

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena 2859

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

34 apostas ganhadoras R$ 4.162,14

4 acertos

1.437 apostas ganhadoras R$ 112,54

3 acertos

25.073 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras R$ 5.306,73

4 acertos

1.304 apostas ganhadoras R$ 124,02

3 acertos

24.287 apostas ganhadoras R$ 3,32

Super Sete 745

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 3.915,19

5 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 932,18

4 acertos

570 apostas ganhadoras, R$ 58,87

3 acertos

4.842 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como apostar na Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

