Veja as loterias acumuladas desta sexta (12/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam
Na noite desta sexta-feira (12), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 9,2 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 9 milhões; próximo sorteio no sábado (13);
Lotomania: R$ 3,4 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (15);
Dupla Sena: R$ 9,2 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (15);
Super Sete: R$ 1,05 milhão; próximo sorteio na segunda-feira (15).
Veja também
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6825
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
71 apostas ganhadoras, R$ 6.829,45
3 acertos
6.482 apostas ganhadoras, R$ 71,24
2 acertos
131.471 apostas ganhadoras, R$ 3,51
Lotomania 2822
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 45.177,65
18 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 1.742,96
17 acertos
598 apostas ganhadoras, R$ 236,08
16 acertos
3550 apostas ganhadoras, R$ 39,76
15 acertos
14427 apostas ganhadoras, R$ 9,78
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena 2859
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
34 apostas ganhadoras R$ 4.162,14
4 acertos
1.437 apostas ganhadoras R$ 112,54
3 acertos
25.073 apostas ganhadoras R$ 3,22
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 5.306,73
4 acertos
1.304 apostas ganhadoras R$ 124,02
3 acertos
24.287 apostas ganhadoras R$ 3,32
Super Sete 745
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 3.915,19
5 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 932,18
4 acertos
570 apostas ganhadoras, R$ 58,87
3 acertos
4.842 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como apostar na Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete:
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.