Veja as loterias acumuladas desta quinta (11/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam
Na noite desta quinta-feira (11), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 23,5 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 7,7 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (12);
Timemania: R$ 23,5 milhões; próximo sorteio no sábado (13);
Dia de Sorte: R$ 150 mil; próximo sorteio no sábado (13).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6824
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 11.139,03
3 acertos
2.164 apostas ganhadoras, R$ 151,97
2 acertos
65.194 apostas ganhadoras, R$ 5,04
Timemania 2293
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
9 apostas ganhadoras, R$ 25.272,87
5 acertos
196 apostas ganhadoras, R$ 1.657,84
4 acertos
3.821 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
38.356 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração - GREMIO /RS
23.933 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia de Sorte 1114
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 507.870,43
6 acertos
165 apostas ganhadoras, R$ 1.069,17
5 acertos
3.618 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
34.067 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Novembro
87.009 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como apostar na Quina, Timemania e Dia de Sorte:
Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.
