Veja as loterias acumuladas desta quinta (11/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta quinta-feira (11), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 23,5 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 7,7 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (12);

Timemania: R$ 23,5 milhões; próximo sorteio no sábado (13);

Dia de Sorte: R$ 150 mil; próximo sorteio no sábado (13).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6824

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 11.139,03

3 acertos

2.164 apostas ganhadoras, R$ 151,97

2 acertos

65.194 apostas ganhadoras, R$ 5,04

Timemania 2293

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

9 apostas ganhadoras, R$ 25.272,87

5 acertos

196 apostas ganhadoras, R$ 1.657,84

4 acertos

3.821 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

38.356 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração - GREMIO /RS

23.933 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte 1114

7 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 507.870,43

6 acertos

165 apostas ganhadoras, R$ 1.069,17

5 acertos

3.618 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

34.067 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Novembro

87.009 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Como apostar na Quina, Timemania e Dia de Sorte:

Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

