Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (3/9)

Maior prêmio sorteado chega a R$ 152 milhões

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:15)
Negócios
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa em 3 de setembro 2025
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Thiago Gadelha

Caixa Econômica Federal realiza seis sorteios de loterias nesta quarta-feira (3). A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Loteria Federal;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete;
  • +Milionária.

Os prêmios variam e alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 152 milhões

Os sorteios da Lotofácil estão suspensos, e as apostas são direcionadas ao sorteio da Independência, que acontece neste sábado (6).

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta quarta (3/9)

+Milionária 282: prêmio de R$ 152 milhões

Acumulada, a +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 152 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, conforme as combinações.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Dupla Sena 2855: prêmio de R$ 6,5 milhões

Também acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 6,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar. 

Lotomania 2818: prêmio de R$ 4 milhões

Sem vencedores há alguns concursos, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 4 milhões. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números. 

Loteria Federal 05997-8: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. A loteria principal é dividida em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

  • Um dos cinco números principais;
  • Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;
  • A unidade do 1º prêmio.

Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

Quina 6817: prêmio de R$ 600 mil

Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Super Sete 741: prêmio de R$ 550 mil

A Super Sete está acumulada e pode pagar R$ 550 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Veja também

teaser image
Negócios

Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

teaser image
Negócios

Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

