Entenda como é produzido o foie gras, banido no Brasil por maus-tratos a animais

A proibição de produção e venda de foie gras no Brasil, sancionada nesta sexta-feira (24), chamou atenção para produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais.

O foie gras, termo em francês que significa 'fígado gordo', é obtido a partir de uma técnica conhecida como gavage.

Patos ou gansos recebem grandes quantidades de alimentos a partir de um tubo metálico introduzido no esôfago. O objetivo é provocar o aumento do fígado, que dá origem ao alimento.

O animal é induzido à esteatose hepática, fazendo com que o órgão aumente em até dez vezes o seu tamanho natural, segundo a ONG Animal Equality.

"Em termos comparativos, seria equivalente a obrigar um ser humano adulto de 80 kg a ingerir cerca de 13 kg de alimento em poucos segundos, duas vezes ao dia", explicou a associação.

A alimentação forçada pode gerar uma série de lesões na garganta, esôfago e até no bico do animal.

PRIMEIRO PAÍS DA AMÉRICA LATINA A PROIBIR PRODUÇÃO E VENDA

O Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a proibir a produção e a venda de foie gras. Apenas a Índia já baniu totalmente o produto.

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Outros países restringem a produção, como Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Argentina e Austrália.

O foie gras é produzido principalmente na França e exportado a outros países. O item chega a custar R$ 5 mil o quilo.

Segundo a Animal Equality, apenas duas fazendas mantiveram a criação de animais para essa finalidade no Brasil, já embargadas pelo Ibama.

A associação, que liderou a mobilização para banir o foie gras no País, ressaltou que o item nunca representou relevância econômica.