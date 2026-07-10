Ceará é 6º estado do Brasil que mais consome pizza

Nesta sexta-feira (10), o Brasil comemora o Dia da Pizza, que foi instituído de maneira oficial primeiramente em São Paulo, no ano de 1985. A partir desta data, uma pesquisa sobre o consumo do alimento no Brasil traz destaque para os hábitos do cearense.

O Ceará ocupa o 6º lugar do ranking de estados que mais consomem pizza no País, dado referente a 2026. Além disso, na lista de estados com maior crescimento de pedidos, ele ocupa o 3º lugar,

Houve aumento de 19% no primeiro semestre deste ano em comparação a 2025, com o número indo de 1,9 milhão para 2,3 milhões de pedidos. As informações são do iFood e se referem ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026.

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Ainda segundo o levantamento, o sabor de pizza mais pedido no Estado é o de calabresa, seguido pela mussarela.

Apesar do top 2 mais tradicional, o terceiro sabor do ranking de mais pedidos é o chocolate, colocando o Ceará como um dos únicos com uma pizza doce equiparada aos sabores clássicos.

A pesquisa aponta, finalmente, que os dias com mais pedidos de pizza no Estado são o sábado e o domingo, em especial na faixa do jantar.