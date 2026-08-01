Bolsa Família: confira calendário de pagamento para agosto de 2026

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do Bolsa Família no mês de agosto a partir do dia 18. O cronograma do mês segue até dia 31.
Os primeiros a receber serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1, seguindo, em ordem, até o NIS que termina em 0.
Como de costume, os repasses ocorrem de maneira escalonada, nos últimos dez dias úteis do mês.
Para saber a data em que vai receber, basta verificar a numeração final do cartão NIS.
Quais os benefícios no Bolsa Família?
Dentre os benefícios disponíveis no Bolsa Família, estão:
- Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
- Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;
- Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;
- Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.
Confira o calendário do Bolsa Família para agosto de 2026
Final do NIS: 1 - pagamento em 18/8
Final do NIS: 2 - pagamento em 19/8
Final do NIS: 3 - pagamento em 20/8
Final do NIS: 4 - pagamento em 21/8
Final do NIS: 5 - pagamento em 24/8
Final do NIS: 6 - pagamento em 25/8
Final do NIS: 7 - pagamento em 26/8
Final do NIS: 8 - pagamento em 27/8
Final do NIS: 9 - pagamento em 28/8
Final do NIS: 0 - pagamento em 31/8
Calendário de pagamento de 2026
- Agosto: de 18/8 a 31/8;
- Setembro: de 17/9 a 30/9;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Como sacar o Bolsa Família?
Para sacar o Bolsa Família, basta acessar o aplicativo Caixa TEM ou o Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao valor.
Há, ainda, a opção de sacar nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.