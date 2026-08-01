Bolsa Família: confira calendário de pagamento para agosto de 2026

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do Bolsa Família no mês de agosto a partir do dia 18. O cronograma do mês segue até dia 31.

Os primeiros a receber serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1, seguindo, em ordem, até o NIS que termina em 0.

Como de costume, os repasses ocorrem de maneira escalonada, nos últimos dez dias úteis do mês.

Para saber a data em que vai receber, basta verificar a numeração final do cartão NIS.

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Quais os benefícios no Bolsa Família?

Dentre os benefícios disponíveis no Bolsa Família, estão:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Confira o calendário do Bolsa Família para agosto de 2026

Final do NIS: 1 - pagamento em 18/8

Final do NIS: 2 - pagamento em 19/8

Final do NIS: 3 - pagamento em 20/8

Final do NIS: 4 - pagamento em 21/8

Final do NIS: 5 - pagamento em 24/8

Final do NIS: 6 - pagamento em 25/8

Final do NIS: 7 - pagamento em 26/8

Final do NIS: 8 - pagamento em 27/8

Final do NIS: 9 - pagamento em 28/8

Final do NIS: 0 - pagamento em 31/8

Calendário de pagamento de 2026

Agosto : de 18/8 a 31/8;

: de 18/8 a 31/8; Setembro : de 17/9 a 30/9;

: de 17/9 a 30/9; Outubro : de 19/10 a 30/10;

: de 19/10 a 30/10; Novembro : de 16/11 a 30/11;

: de 16/11 a 30/11; Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Como sacar o Bolsa Família?

Para sacar o Bolsa Família, basta acessar o aplicativo Caixa TEM ou o Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao valor.

Há, ainda, a opção de sacar nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.