Queijo coalho de Morada Nova conquista título de melhor do Ceará em prêmio nacional

Um queijo de Morada Nova, no interior do Ceará, foi eleito o melhor do estado durante a 9ª edição do Prêmio Queijo Brasil, realizado entre os dias 23 e 26 de junho, em Santa Catarina. Destaque na premiação, o Queijo Coalho Velho da Morada ficou com o título, enquanto o Queijo Chicada, ambos produzidos pela empresa de laticínios Budega da Fazenda, recebeu medalha de ouro no evento, que teve 2.720 amostras de produtos para avaliação neste ano.

A competição reuniu produtores de partes distintas do Brasil, apresentando leites maturados, frescos, produzidos com leite de vaca e até os mais elaborados, com leite de cabra ou búfala. Do Ceará, 57 produtos receberam medalhas, sendo 16 de ouro, 21 de prata, 20 de bronze, e outros três foram apontados como destaques.

Luisiana Girão, produtora de queijo desde 2020 e sócia da Budega da Fazenda, representou o melhor queijo cearense da competição. Segundo ela, o queijo Velho da Morada nasceu em meio a muitos outros. O primeiro, entretanto, veio logo após um curso, época em que percebeu o potencial do próprio negócio para produzir algo mais autoral.

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"No início, nós não queríamos fazer queijos mais tradicionais, aí fazíamos os temperados, que são com sabores. Mas aí vimos que podíamos fazer algo mais diferente e foi assim que surgiu o Chicada", contou ela ao Diário do Nordeste, ao citar um dos eleitos como medalha de ouro na premiação.

Criado como uma homenagem para o avô de Luisiana, o queijo é feito de uma massa cozida com 30 a 40 dias de maturação, fermentado do próprio soro. A definição dele, ela explica, é de um queijo mais macio, com um sabor mais marcante.

O resultado da produção artesanal veio, então, em 2024, quando receberam medalha de prata em um concurso na Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará, a Expoece. Logo em seguida, vieram a segunda e a terceira, em 2025 e 2026, respectivamente, a primeira no Prêmio Queijo Brasil e a segunda em um concurso de queijos em Jaguaribe, no Ceará.

"A importância de nós, pequenos produtores, participarmos desses concursos é perceber que o nosso produto é de extrema qualidade. Considero que ainda somos pequenos, mas ter esse reconhecimento é muito gratificante, é quase como se cada produto desse fosse um filho", celebrou a sócia do Budega da Fazenda.

Melhor queijo do Ceará no Prêmio Queijo Brasil

O maior destaque da empresa na premiação foi o Queijo Maturado Velho da Morada, um coalho com 15 dias de maturação, capaz de formar uma casca dura por fora, mas um queijo mais macio por dentro. "Ele é uma homenagem à nossa querida Morada Nova, a terra do vaqueiro", explica Luisiana.

Critérios técnicos como aroma, sabor, textura, aparência e fidelidade ao estilo do queijo são definidos pelos jurados para as avaliações dos que serão eleitos como os melhores de cada estado.

Atualmente, ainda conforme detalhes repassados pela produtora, a Budega da Fazenda produz mais de 1900 litros de leite por dia, material utilizado para os laticínios vendidos por eles.

A intenção, reforça a cearense, é ampliar a capacidade e se fazer presente em mais premiações para garantir o espaço dos produtos do Ceará nacionalmente. "Temos sempre o objetivo de inovar, melhorar cada vez mais o que já temos", finaliza.