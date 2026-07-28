Queijo coalho de Morada Nova conquista título de melhor do Ceará em prêmio nacional

Um queijo de Morada Nova, no interior do Ceará, foi eleito o melhor do estado durante a 9ª edição do Prêmio Queijo Brasil, realizado entre os dias 23 e 26 de junho, em Santa Catarina. Destaque na premiação, o Queijo Coalho Velho da Morada ficou com o título, enquanto o Queijo Chicada, ambos produzidos pela empresa de laticínios Budega da Fazenda, recebeu medalha de ouro no evento, que teve 2.720 amostras de produtos para avaliação neste ano.
A competição reuniu produtores de partes distintas do Brasil, apresentando leites maturados, frescos, produzidos com leite de vaca e até os mais elaborados, com leite de cabra ou búfala. Do Ceará, 57 produtos receberam medalhas, sendo 16 de ouro, 21 de prata, 20 de bronze, e outros três foram apontados como destaques.
Luisiana Girão, produtora de queijo desde 2020 e sócia da Budega da Fazenda, representou o melhor queijo cearense da competição. Segundo ela, o queijo Velho da Morada nasceu em meio a muitos outros. O primeiro, entretanto, veio logo após um curso, época em que percebeu o potencial do próprio negócio para produzir algo mais autoral.
"No início, nós não queríamos fazer queijos mais tradicionais, aí fazíamos os temperados, que são com sabores. Mas aí vimos que podíamos fazer algo mais diferente e foi assim que surgiu o Chicada", contou ela ao Diário do Nordeste, ao citar um dos eleitos como medalha de ouro na premiação.
Criado como uma homenagem para o avô de Luisiana, o queijo é feito de uma massa cozida com 30 a 40 dias de maturação, fermentado do próprio soro. A definição dele, ela explica, é de um queijo mais macio, com um sabor mais marcante.
O resultado da produção artesanal veio, então, em 2024, quando receberam medalha de prata em um concurso na Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará, a Expoece. Logo em seguida, vieram a segunda e a terceira, em 2025 e 2026, respectivamente, a primeira no Prêmio Queijo Brasil e a segunda em um concurso de queijos em Jaguaribe, no Ceará.
"A importância de nós, pequenos produtores, participarmos desses concursos é perceber que o nosso produto é de extrema qualidade. Considero que ainda somos pequenos, mas ter esse reconhecimento é muito gratificante, é quase como se cada produto desse fosse um filho", celebrou a sócia do Budega da Fazenda.
Melhor queijo do Ceará no Prêmio Queijo Brasil
O maior destaque da empresa na premiação foi o Queijo Maturado Velho da Morada, um coalho com 15 dias de maturação, capaz de formar uma casca dura por fora, mas um queijo mais macio por dentro. "Ele é uma homenagem à nossa querida Morada Nova, a terra do vaqueiro", explica Luisiana.
Critérios técnicos como aroma, sabor, textura, aparência e fidelidade ao estilo do queijo são definidos pelos jurados para as avaliações dos que serão eleitos como os melhores de cada estado.
Atualmente, ainda conforme detalhes repassados pela produtora, a Budega da Fazenda produz mais de 1900 litros de leite por dia, material utilizado para os laticínios vendidos por eles.
A intenção, reforça a cearense, é ampliar a capacidade e se fazer presente em mais premiações para garantir o espaço dos produtos do Ceará nacionalmente. "Temos sempre o objetivo de inovar, melhorar cada vez mais o que já temos", finaliza.