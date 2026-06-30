Frigorífico da Masterboi em Iguatu vai abater 500 cabeças de gado por dia a partir de 2028

A construção do frigorífico do grupo pernambucano Masterboi em Iguatu, no interior do Ceará, deve começar até o início do ano que vem, com previsão de conclusão das obras em 2028.

As informações foram confirmadas com exclusividade ao Diário do Nordeste pelo diretor de Originação da marca, Wesley Lopes, durante a feira agropecuária PEC Brasil 2026, em Fortaleza.

O empreendimento tem investimento de cerca de R$ 250 milhões e começará a operação com o abate de 500 cabeças de gado por dia.

A capacidade total, no entanto, será de 1.000 cabeças diárias. A previsão é que sejam abertas, aproximadamente, 750 novos postos de trabalho.

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Segundo Wesley Lopes, a empresa aguarda a finalização de trâmites burocráticos para iniciar a construção do frigorífico.

“O próximo passo é esperar que toda a papelada fique pronta. Uma obra de frigorífico não é simplesmente começar. Tem vários requisitos que a gente precisa tentar para fazer isso. A nossa ideia é começar entre o fim deste ano até o começo de 2027. A gente espera que em 2028 esteja pronto”, destaca.

O empreendimento abaterá animais do Ceará e do entorno do Estado, com foco em abastecer o mercado interno.

Masterboi não descarta novo investimento no Ceará

Apesar de focar no mercado interno, a Masterboi já exporta para mais de 100 países, indica Wesley. Atualmente, a empresa tem frigoríficos em Canhotinho (PE), Nova Olinda (TO) e em São Geraldo do Araguaia (PA).

Nesses estados, além dos frigoríficos, a Masterboi mantém pequenas criações de gado ao redor das plantas.

A ideia não está confirmada para o empreendimento de Iguatu, mas o diretor não descarta a possibilidade de novos investimentos futuros no Ceará.

“Isso aí vai depender do estado, do nosso desempenho no frigorífico. É uma coisa que atrela a outra. Então eu não posso precisar se a gente vai ter ou não, mas quem sabe”, sugere.