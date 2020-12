Dez mil alunos novatos já realizaram pré-matrícula na rede municipal de ensino de Fortaleza

Legenda: O retorno das aulas da rede pública municipal seguem em avaliação Foto: Natinho Rodrigues

Cerca de 10 mil alunos novatos já realizaram a pré-matrícula para a rede municipal de ensino de Fortaleza, até a manhã desta terça-feira (8). A primeira etapa da matrícula para o ano letivo de 2021 começou na última sexta-feira (4) e ocorre até o dia 14, no Sistema de Pré-matrícula Virtual.

Os responsáveis pelos alunos devem responder os dados do aluno (nome, data de nascimento e endereço) e escolher até três opções de escolas próximas à residência da família. A etapa de confirmação de matrícula, que ocorre a partir do dia 17, é presencial.

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal da Educação (SME), Jefferson Maia, explicou que os responsáveis irão receber a data e o horário específicos para o atendimento na unidade que o aluno for alocado. As informações serão repassadas por telefone ou pelo sistema virtual.

Conforme a SME, a ausência de algum documento não pode ser impedimento para efetivação da matrícula. Caso o aluno não tenha algum dos documentos solicitados, os conselhos tutelares de cada Distrito de Educação devem ser acionados para regulamentação. O responsável pode efetuar a matrícula e depois entregar a documentação.

De acordo com Maia, a etapa virtual é importante para dar mais segurança às famílias e tornar o processo mais eficaz. Com o atendimento presencial agendado, a SME espera evitar aglomerações nas unidades de ensino e cumprir às medidas de prevenção à Covid-19.

Também há previsão de que todas as unidades de ensino adotem medidas de segurança sanitária durante o processo de matrícula, como distanciamento, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e disponibilidade de álcool gel para higienização das mãos.

Para os pais ou responsáveis que tiverem dificuldades de acesso à internet, haverá a oferta de matrícula presencial em todas as escolas públicas da rede municipal. Basta que no período de matrícula, os responsáveis procurem a escola mais próxima de onde moram e apresentem a documentação necessária.

Retorno presencial não definido

O secretário-adjunto afirmou que ainda não foi definido se as aulas do ano letivo de 2021 serão remotas ou presenciais. "Isso é uma decisão que deve ser tomada pelas autoridades médicas, sanitárias e políticas da cidade. Com certeza, nós tomaremos a melhor decisão para o nosso grupo de estudantes e professores", disse.

A expectativa da SME é iniciar o ano letivo entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. As aulas presenciais foram suspensas em março, devido à pandemia do novo coronavírus, e todas as atividades do ano letivo de 2020 serão concluídas de forma remota.

Em setembro deste ano, o prefeito Roberto Cláudio anunciou que o retorno das aulas presenciais da rede municipal ocorrerá em 2021. Devido à situação da Covid-19 em Fortaleza, a programação seguiu remota. À época, além de distribuir kits de alimentos para os alunos, a Prefeitura de Fortaleza informou que seriam distribuídos mais de 240 mil chips, e cerca de 20 mil tablets, que também contariam com um pacote de dados.

Documentos

Cópia da certidão de nascimento e CPF

Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem)

Três fotos 3x4

Cartão de identificação social do responsável legal (NIS)

Comprovante de residência

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência

Cartão de vacinação atualizado para Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA

CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

Para fazer a inscrição do aluno no Registro Único, é preciso entregar

Carteira de trabalho ou declaração que comprove o trabalho

Cópia da certidão de nascimento

Cópia do comprovante de endereço

Cópia do cartão de vacina

Cópia do CPF do aluno

Cópia do RG e CPF do responsável

Cópia do comprovante da renda mensal da família

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência

Cópia do cartão Bolsa Família e duas (2) fotos 3x4