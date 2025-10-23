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Mega-Sena pode pagar R$ 85 milhões nesta quinta-feira (23)

Apostas podem ser feitas até as 19h

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Outubro de 2025 - 11:20 (Atualizado às 10:30, em 01 de Julho de 2026)
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Foto: Thiago Gadelha.
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O concurso 2.931 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 85 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta quinta-feira (23). O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser participar, pode fazer sua aposta pela internet, no site das Loterias Caixa, ou em lotéricas de todo o País, até as 19h. A aposta mínima custa R$ 6.

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números. Ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

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