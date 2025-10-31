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Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3527 e levam mais de R$ 2 milhões cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Outubro de 2025 - 23:48 (Atualizado às 10:30, em 01 de Julho de 2026)
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Legenda: Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
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Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3527, sorteada na noite desta sexta-feira (29), e levaram R$ 2.095.333,50 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Jequié (BA) e São Paulo (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (1º), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

14 - 24 - 19 - 23 - 17 - 02 - 15 - 03 - 13 - 16 - 20 - 04 - 07 - 06 - 09

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50

14 acertos
470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00

13 acertos
14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .

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