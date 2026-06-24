Caixa adia sorteios de loterias desta quarta (24) devido ao jogo do Brasil; veja novas datas

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A Caixa Econômica Federal adiou os sorteios previstos para esta quarta-feira (24) em virtude do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de Futebol, contra a Escócia.

Os concursos foram remarcados para acontecerem entre a quinta-feira (25) e o próximo sábado (27).

Segundo a Caixa, a alteração no cronograma difere das mudanças anunciadas nos jogos anteriores, e busca evitar sobreposição de audiência entre os sorteios e a partida do Brasil.

Novo cronograma

​Os concursos previstos originalmente para esta quarta (24) que irão correr na noite de quinta-feira (25), a partir das 21h:

Loteria Federal (concurso 06077-1)

Lotomania (concurso 2491)

Dupla Sena (concurso 2974)

Super Sete (concurso 864)

+Milionária (concurso 366)

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Já a Lotofácil terá dois sorteios: o concurso 3719 será realizado na manhã de quinta (25), às 8h30, e o concurso 3720 foi transferido para sexta-feira (26), às 21h.

Apostas já realizadas permanecem válidas para os respectivos concursos, sem alteração de regras ou premiações. A orientação é que os apostadores acompanhem os canais oficiais das Loterias Caixa para verificar os horários de encerramento das apostas e de realização dos sorteios.

Ainda conforme a Caixa, o calendário da semana mantém os sorteios regulares na sexta-feira (26) e no sábado (27), ambos às 21h.

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