Aposta de Fortaleza ganha R$ 2 milhões na Lotofácil

Uma aposta simples de Fortaleza acertou 15 números na Lotofácil e ganhou R$ 2.125.438,65 no Concurso 3747 desta terça-feira (28). O jogo foi feito na unidade Prêmio Extra Benfica, no bairro Benfica.

No total, seis apostas acertaram 15 números e cada uma deleas receberá; R$ 2.125.438,65.

O prêmio principal foi dividido entre apostas de Fortaleza (CE), São João dos Patos (MA), Rio das Ostras (RJ), duas de São Paulo (SP) e um bolão de Porto Alegre (RS).

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Detalhes da premiação 3774:

14 acertos: 750 apostas ganhadoras (R$ 1.717,42 cada)

13 acertos: 23.525 apostas ganhadoras (R$ 35,00 cada)

12 acertos: 270.176 apostas ganhadoras (R$ 14,00 cada)

11 acertos: 1.368.346 apostas ganhadoras (R$ 7,00 cada)

Outra aposta na modalidade bolão de Fortaleza acertou 14 números e garantiu R$ 8.587. Mais 15 outras apostas do Ceará também foram premiadas garantindo o total de R$1.717,42 para cada.

Veja o resultado do Concurso 3747 da Lotofácil

08 - 21 - 04 - 11 - 09 - 19 - 05 - 06 - 01 - 13 - 02 - 25 - 18 - 12 - 24

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

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