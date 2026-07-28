Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Resultado da Timemania 2421 de hoje, 28/07; prêmio é de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 18:30
capa da noticia
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

No concurso 2421, a Timemania vai sortear um valor de R$ 5,5 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h de hoje terça-feira, 28/07. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2421

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números26.472.637
6 números216.103
5 números5.220
4 números276
3 números29
Time do CoraçãoUm clube de futebol80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 630 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 387 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3037 desta terça-feira (28/07); prêmio é de R$ 78,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3037 desta terça-feira (28/07); prêmio é de R$ 78,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3747, desta terça-feira (28/07); prêmio é de R$ 15,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3747, desta terça-feira (28/07); prêmio é de R$ 15,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7077, desta terça-feira (28/07); prêmio é de R$ 25,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7077, desta terça-feira (28/07); prêmio é de R$ 25,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2421 de hoje, 28/07; prêmio é de R$ 5,5 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2421 de hoje, 28/07; prêmio é de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1257 de hoje, 28/07; prêmio é de R$ 100 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1257 de hoje, 28/07; prêmio é de R$ 100 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Aposta de Fortaleza acerta quatro números da Quina e leva R$ 80 mil
Loterias

Aposta de Fortaleza acerta quatro números da Quina e leva R$ 80 mil

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas.

Redação

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7076, desta segunda-feira (27/07); prêmio é de R$ 23,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7076, desta segunda-feira (27/07); prêmio é de R$ 23,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2955 – Sorteio de segunda-feira, 27/07; Prêmio de R$ 3,6 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2955 – Sorteio de segunda-feira, 27/07; Prêmio de R$ 3,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2955 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3746, desta segunda-feira (27/07); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3746, desta segunda-feira (27/07); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2988 de hoje, segunda-feira, 27/07; prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2988 de hoje, segunda-feira, 27/07; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2988 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,0 milhões.

A. Seraphim