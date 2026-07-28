Aposta de Fortaleza acerta quatro números da Quina e leva R$ 80 mil

Um bolão de Fortaleza acertou quatro dezenas do concurso 7076 da Quina, sorteada nesta segunda-feira (27), e levou o prêmio de R$ 80.230,00.

O jogo foi feito na Loteria Sorte Mais Brasil, e o total será dividido entre 25 cotas, com prêmio de R$ 3.209,20 para cada participante.

Resultado da Quina 7076

Os números sorteados foram: 41 - 22 - 18 - 35 - 01

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 25 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (28).

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Outras apostas premiadas

Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram quatro ou três dezenas.

cinco acertos: 62 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 10.028,76;

quatro acertos: 5.461 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 108,43 para cada.

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