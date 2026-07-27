Prazo para renegociar dívidas no Desenrola 2.0 termina na próxima semana; veja detalhes

O prazo para renegociar dívidas por meio do Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0, está chegando ao fim. Falta apenas uma semana para o encerramento desta fase do programa, voltado para a população brasileira com débitos em aberto.

Após o período de adesão, com fim no dia 3 de agosto, os consumidores que precisarem renegociar seus débitos terão de buscar alternativas diretamente com as instituições financeiras.

Desenrola Brasil 2.0

Em maio, o governo federal lançou uma nova etapa do Desenrola, programa de renegociação de dívidas voltado para a população brasileira com débitos em aberto.

Conforme informações do Governo Federal, o programa reformula o antigo Desenrola. O objetivo é aliviar o orçamento familiar, em especial de pessoas com dívidas consideradas de alto custo, representadas principalmente pelo cartão de crédito e cheque especial.

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Quais as regras do Novo Desenrola Brasil?

Os juros máximos para as dívidas em aberto chegam a 1,99%, e os descontos alcançam até 90% em relação ao valor original da dívida. O Novo Desenrola Brasil permitirá ainda que seja sacado 20% do saldo total do FGTS.

As renegociações serão feitas diretamente com os bancos nos quais os brasileiros têm dívidas em aberto. Débitos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também entrarão no Novo Desenrola Brasil.

A ideia é de que pessoas que ganhem até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e que tenham dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos sejam beneficiadas.

Governo deve fazer aporte bilionário para cobrir possíveis calotes

A depender do tempo da dívida, os descontos podem variar entre 30% e 90%, mas a tendência é de que haja carência de até um mês para que os devedores quitem a primeira parcela.

É nesse período que os devedores deixam de ter o "nome sujo", saindo dos cadastros de inadimplência. O prazo para pagamento dos débitos deve ser de até quatro anos.

O Governo Federal deve aportar até R$ 9 bilhões no Fundo Garantidor de Operações (FGO) para cobrir eventuais calotes das renegociações.

Devem ser liberados ainda R$ 4,5 bilhões do FGTS para o público que esteja elegível a sacar os valores para pagar os compromissos acordados com os bancos.

Bets ficarão proibidas por um ano, enfatiza Lula

Uma das principais regras do programa é que quem aderir ficará bloqueado de plataformas de apostas online (bets) por um ano.

“O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. (...) Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo do marido”, destacou Lula em discurso na última quinta-feira.

O Banco Central do Brasil aponta ainda, em levantamento, que cerca de 30% do orçamento familiar está sendo consumido para o pagamento de dívidas, o maior nível desde o começo da série histórica, em 2005.