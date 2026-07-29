Anvisa aprova 5 novas 'canetas emagrecedoras' à base de semaglutida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou cinco novos medicamentos à base de semaglutida. Conhecidas como "canetas emagrecedoras", todos os remédios aprovados auxiliam no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (29).

Os produtos contemplados são:

Owozy, da Ávita Care;

Seemasun, Sun Farmacêutica;

Zempneo, Brainfarma;

Semavy, Cosmed

Orsema, Ranbaxy;

Apesar da liberação, ainda não há informações sobre a disponibilidade para compra dos produtos nem os preços que serão cobrados nos mercados.

A nova leva de autorizações ocorreu após a Anvisa liberar em maio o registro do Ozivy. Trata-se da primeira caneta de semaglutida na versão sintética de um medicamento originalmente biológico registrado pelo órgão.

A semaglutida é a substância presente em medicamentos como o Ozempic, indicado para tratar diabetes tipo 2, e o Wegovy, que atua contra a obesidade. Na prática, a semaglutida controla os níveis de açúcar no sangue e reduz o apetite.

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Aprovação da Anvisa

Ao menos 13 medicamentos estão em processo de análise pela Anvisa. Até ser aprovado para uso, qualquer medicamento percorre um longo caminho, que inclui estudos pré-clínicos e clínicos, com testes rigorosos.

O roteiro traz todos os elementos para evitar potenciais problemas à saúde de quem utiliza o produto e garantir que todos os efeitos sejam avaliados.

“É preciso determinar, por exemplo, as doses adequadas, estabelecer os possíveis efeitos adversos, os riscos de interação com outros medicamentos, além de alertas que podem indicar a necessidade de interrupção do tratamento”, explica a Anvisa.

Quando um produto chega ao mercado sem passar por esse processo, que comprova cientificamente sua eficácia e segurança, não existe qualquer garantia.