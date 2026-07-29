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Apostas do Ceará acertam quina da Mega-Sena e cada uma leva R$ 63 mil

Duas apostas foram registradas em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 09:07
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Legenda: Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.
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Três apostas registradas no Ceará acertaram cinco dezenas do concurso 3037 da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (28), e cada uma levou o prêmio de R$ 63.121,17

Duas apostas foram registradas em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Todos foram jogos simples

Das apostas de Fortaleza, uma foi registrada na Loteria dos Milhões, e uma pelo aplicativo da Caixa. Já a aposta de Juazeiro do Norte foi feita por canais eletrônicos. 

Resultado da Mega-Sena 3037

Os números sorteados foram: 11 - 30 - 02 - 51 - 54 - 22

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (30). 

Outras apostas premiadas

Além das apostas cearenses, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram quatro ou cinco dezenas.

  • cinco acertos: 38 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 63.121,17;
  • quatro acertos: 3.447 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.147,01 para cada.

 

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