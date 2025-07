Veja desfalques do Bahia para duelo contra o Fortaleza na Série A

O Bahia não perde há cinco jogos e chega embalado para o duelo contra o Fortaleza. A equipe vem de um empate diante do América de Cáli na Sul-Americana e está em quarto na tabela do Campeonato Brasileiro. Para o duelo diante do Tricolor, o grupo comandado por Rogério Ceni deve ter pelo menos quatro desfalques.

O zagueiro Keno e o volante Erick se recuperam de lesão. Já o atacante William José, que se recupera de uma entorse no tornozelo, faz atividades na academia. Quem também está fora é Jean Lucas, expulso no duelo contra o Vitória, na Série A.

Julgado pelo STJD, o jogador do Esquadrão pegou quatro partidas de suspensão e já cumpriu uma. Então, ele estará de fora do duelo contra o time cearense. No entanto, a equipe baiana tenta um efeito suspensivo da punição.

Bahia e Fortaleza se enfrentam neste sábado (19), a partir das 16h (de Brasília). O duelo, válido pela 15ª rodada do Brasileiro, ocorre na Arena Castelão.