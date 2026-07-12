Série D: Ferroviário e Iguatu avançam e seguem vivos em busca do acesso para a Série C

Os representantes cearenses seguem firmes na busca pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviário e Iguatu entraram em campo neste domingo (12), venceram seus jogos e avançaram para as oitavas de final da competição.

Jogando no Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário aplicou 3 a 0 no Imperatriz, com gols de Pedrinho, Lucas Black e Raphael Freitas. Como o jogo de ida tinha terminado empatado em 1 a 1, no Maranhão, o Tubarão da Barra confirmou classificação e agora vai encarar na próxima fase o Goiatuba, que eliminou o Manauara nos pênaltis.

O Iguatu venceu o Maguary por 2 a 1, no estádio Morenão, e confirmou o favoritismo, já que havia vencido a partida de ida por 3 a 2, em Recife. Matheus Lima foi o nome do jogo, com dois gols marcados, enquanto Henrique Paraíba descontou para os visitantes. Agora, o Azulão vai enfrentar o Nacional-AM nas oitavas.

CAMINHO PARA O ACESSO

Ferroviário e Iguatu estão a quatro partidas do acesso. Os times cearenses precisarão superar mais dois confrontos eliminatórios — oitavas e quartas de final — para garantir o acesso para Série C de 2027. Entretanto, como o regulamento da Série D mudou, as possibilidades de subida foram ampliadas.

Agora, são seis vagas. Permanecem garantidos os acessos dos quatro times que chegam às semifinais, mas, de forma inédita, os quatro eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem para definir as duas vagas restantes.

Na prática, mesmo que não avancem às semifinais, Ferroviário e Iguatu ainda poderão manter vivo o sonho da promoção caso alcancem as quartas de final. Para isso, precisarão superar o próximo mata-mata.