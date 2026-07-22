Richard reconhece apoio da torcida do Ceará e afirma: “A gente não fez nossa parte”

Ceará chegou a sete partidas consecutivas sem vencer na Série B

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 21:50 (Atualizado às 22:06)
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Legenda: Richard é o goleiro titular do Ceará na Série B
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O goleiro Richard reconheceu todo o apoio do torcedor do Ceará que foi ao estádio Presidente Vargas, na noite desta quarta-feira (22), mas que assistiu mais uma derrota do Vovô na Série B, dessa vez para o CRB, por 1 a 0. Em entrevista na saída do gramado, o camisa 1 afirmou que, diferentemente da torcida, o clube não fez o que lhe cabia.

"A torcida fez o papel dela, nos ajudou o tempo todo, não vaiaram, não pegaram no pé de ninguém o jogo inteiro, muito pelo contrário, mas a gente não fez nossa parte. Acho que a gente precisa se organizar internamente, todo mundo precisa se unir. Para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, o Ceará é muito grande e não pode chegar nessa situação"

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A partida contra o CRB marocu o fim do movimento "público zero" entre torcedores alvinegros, que havia acarretado em uma diminuição drástica de presença na arquibancada nos jogos anteriores. O público total no PV foi de 11.089 torcedores.

Com mais uma derrota, o Ceará chegou a sete partidas consecutivas sem vencer na competição. O jejum mantém o Vovô na zona de rebaixamento da Série B, na 18ª posição, com apenas 19 pontos ganhos.

O próximo duelo do Ceará já será pelo returno do certame, contra o São Bernardo, domingo (26), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo.

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