Palmeiras x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes jogam no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada da competição

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:45)
Jogada
Legenda: Vitor Roque durante jogo do Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Palmeiras e Vasco se enfrentam na Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

PALMEIRAS X VASCO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
