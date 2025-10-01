Palmeiras x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes jogam no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada da competição
Palmeiras e Vasco se enfrentam na Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
PALMEIRAS X VASCO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
