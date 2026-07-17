Neymar investe R$ 51 mil em torneio de poker em Las Vegas, mas é eliminado no 1º dia

O atacante Neymar sofreu uma derrota financeira uma semana depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, quando perdeu para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final. Após investir R$ 51 mil para participar de torneio de poker em Las Vegas, nos EUA, foi desclassificado no 1º dia.

A competição era a World Series of Poker (WSOP), na etapa No-Limit Hold’em Six-Handed. A faixa de premiação era válida a partir da data seguinte de disputas, mas Neymar não avançou no evento.

O interesse pela modalidade está muito presente na vida do astro de 34 anos. Além de participar de competições, Neymar também está envolvido em ações comerciais com empresas ligadas ao poker.

Apresentação no Santos

Com o fim da Copa do Mundo e a eliminação no torneio de poker, Neymar tem reapresentação marcada no CT Rei Pelé, do Santos, nesta sexta-feira (17). De acordo com o ge, o clube mantém cautela sobre a situação do jogador, que não se manifestou sobre os próximos passos da carreira.

O camisa 10 tem vínculo com o Peixe até o fim do ano. No entanto, o time tem dívidas com o atleta.