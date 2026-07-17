Neymar investe R$ 51 mil em torneio de poker em Las Vegas, mas é eliminado no 1º dia

O atleta seguiu nos EUA após a derrota do Brasil na Copa do Mundo

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 15:10 (Atualizado às 15:18)
capa da noticia
Legenda: Neymar participou do evento internacional World Series of Poker (WSOP),
Foto: reprodução

O atacante Neymar sofreu uma derrota financeira uma semana depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, quando perdeu para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final. Após investir R$ 51 mil para participar de torneio de poker em Las Vegas, nos EUA, foi desclassificado no 1º dia.

A competição era a World Series of Poker (WSOP), na etapa No-Limit Hold’em Six-Handed. A faixa de premiação era válida a partir da data seguinte de disputas, mas Neymar não avançou no evento.

O interesse pela modalidade está muito presente na vida do astro de 34 anos. Além de participar de competições, Neymar também está envolvido em ações comerciais com empresas ligadas ao poker.

Apresentação no Santos

Com o fim da Copa do Mundo e a eliminação no torneio de poker, Neymar tem reapresentação marcada no CT Rei Pelé, do Santos, nesta sexta-feira (17). De acordo com o ge, o clube mantém cautela sobre a situação do jogador, que não se manifestou sobre os próximos passos da carreira.

O camisa 10 tem vínculo com o Peixe até o fim do ano. No entanto, o time tem dívidas com o atleta.

 
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Neymar investe R$ 51 mil em torneio de poker em Las Vegas, mas é eliminado no 1º dia
Jogada

Neymar investe R$ 51 mil em torneio de poker em Las Vegas, mas é eliminado no 1º dia

O atleta seguiu nos EUA após a derrota do Brasil na Copa do Mundo

Redação

Há 49 minutos

Imagem da notícia Sindicato do Ceará emite nota após denúncia de árbitras de assédio: 'total solidariedade'
Jogada

Sindicato do Ceará emite nota após denúncia de árbitras de assédio: 'total solidariedade'

O SINDARF-CE também disponibilizou suporte jurídico para as mulheres

Alexandre Mota

Há 1 hora

Imagem da notícia 'Vão bater numa parede': Chefe de arbitragem investigado tentou intimidar árbitros em reunião
Jogada

'Vão bater numa parede': Chefe de arbitragem investigado tentou intimidar árbitros em reunião

Material obtido pelo Diário do Nordeste expõe indignação de Paulo Silvio dos Santos em uma reunião diante de 84 árbitros e assistentes, realizada em janeiro deste ano, após protesto levado por profissionais à FCF

André Almeida, Brenno Rebouças e Crisneive Silveira

Imagem da notícia A icônica foto de Lionel Messi banhando Lamine Yamal e a profecia da final da Copa
Jogada

A icônica foto de Lionel Messi banhando Lamine Yamal e a profecia da final da Copa

O causo foi o tema do 14º episódio do Mundo é uma Copa

Alexandre Mota

Imagem da notícia América-MG x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Jogada

América-MG x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Coelho e Vozão se enfrentam na Arena Independência pela 18ª rodada da Série B

Daniel Farias

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (17)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026

Liuê Góis