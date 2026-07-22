Menino pede foto com craques da Copa do Mundo, mas inteligência artificial cria erro inusitado

Heitor Sena, tem oito anos e é de Fortaleza

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 19:45 (Atualizado às 19:57)
capa da noticia
Legenda: Heitor pediu montagem com jogadores da Copa do Mundo.
Foto: Arquivo Pessoal

A Copa do Mundo já acabou, mas segue mostrando o quanto o brasileiro é apaixonado por futebol. O pequeno Heitor Sena, de oito anos, queria muito ter uma foto com grandes jogadores do Mundial. O menino de Fortaleza fez o pedido a uma inteligência artificial e conseguiu. A mãe, Lena, achou o momento divertido e publicou nas redes sociais. Não demorou para as imagens viralizarem, pois trazem um erro inusitado gerado pelo ChatGPT.

Heitor anexou uma foto dele e pediu ao ChatGPT: "Faça uma foto minha com Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland, Son, Lamine Yamal, Flaco López, Mbappé, Pelé e Vozinha". Ele explica o motivo de querer a imagem.

"São jogadores que eu admiro e jogadores que eu conheci durante a Copa", afirmou Heitor.

Lena Sena, mãe de Heitor, publicou as imagens nas redes sociais.
Legenda: Lena Sena, mãe de Heitor, publicou as imagens nas redes sociais.
Foto: Arquivo Pessoal

A inteligência artificial entregou uma imagem com o menino ao centro, rodeado pelos atletas. A diferença é que no lugar do goleiro Vozinha, de Cabo Verde, e uma das sensações da Copa, o sistema criou a imagem de uma avó. A mãe, Lena Sena, conta como foi quando ele recebeu o resultado.

"A reação dele foi muito espontânea. Ele veio me mostrar a foto para dizer que tentou fazer uma imagem com os jogadores e não deu certo".

Então, ela perguntou: "E quem é essa idosa?"

Ele respondeu: "Era para ser o Vozinha, mãe, o goleiro".

"Aí, quando percebi a ambiguidade, caí na gargalhada", relatou a mãe em entrevista ao Diário do Nordeste.

Nas redes sociais, os amigos da família deixaram diversos comentários divertidos com a foto criada por Heitor e marcando os jogadores. Vai que algum deixa um comentário para ele, né? 

Veja também

Imagem da notícia: Torcedor desenha os 48 escudos da Copa do Mundo 2026 usando apenas o Paint
Jogada

Torcedor desenha os 48 escudos da Copa do Mundo 2026 usando apenas o Paint
Imagem da notícia: Conheça a história do cearense que teve a missão de proteger a taça do penta do Brasil em 2002
Jogada

Conheça a história do cearense que teve a missão de proteger a taça do penta do Brasil em 2002

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará atualiza situação de quatro atletas no departamento médico; confira
Jogada

Ceará atualiza situação de quatro atletas no departamento médico; confira

Alvinegro busca recuperação na Série B do Brasileiro

Crisneive Silveira

Há 24 minutos

Imagem da notícia Menino pede foto com craques da Copa do Mundo, mas inteligência artificial cria erro inusitado
Jogada

Menino pede foto com craques da Copa do Mundo, mas inteligência artificial cria erro inusitado

Heitor Sena, tem oito anos e é de Fortaleza

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará x CRB pela Série B: acompanhe ao vivo e em tempo real
Jogada

Ceará x CRB pela Série B: acompanhe ao vivo e em tempo real

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’
Jogada

Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’

João Paulo Silva pediu também o apoio da torcida durante a Série B

Redação

Imagem da notícia Grupo de conselheiros articula retorno de Robinson de Castro à diretoria do Ceará
Jogada

Grupo de conselheiros articula retorno de Robinson de Castro à diretoria do Ceará

Grupo de conselheiros do clube iniciou articulações para que o dirigente assuma a função de vice

Alexandre Mota

Imagem da notícia Conheça o projeto que imita piscina com raias para pessoas nadarem no mar de Fortaleza
Jogada

Conheça o projeto que imita piscina com raias para pessoas nadarem no mar de Fortaleza

As raias possuem 50 metros e contam com pontos de descanso, permitindo ao atleta pausas para respirar antes de retomar a natação.

Redação