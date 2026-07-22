Menino pede foto com craques da Copa do Mundo, mas inteligência artificial cria erro inusitado

A Copa do Mundo já acabou, mas segue mostrando o quanto o brasileiro é apaixonado por futebol. O pequeno Heitor Sena, de oito anos, queria muito ter uma foto com grandes jogadores do Mundial. O menino de Fortaleza fez o pedido a uma inteligência artificial e conseguiu. A mãe, Lena, achou o momento divertido e publicou nas redes sociais. Não demorou para as imagens viralizarem, pois trazem um erro inusitado gerado pelo ChatGPT.

Heitor anexou uma foto dele e pediu ao ChatGPT: "Faça uma foto minha com Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland, Son, Lamine Yamal, Flaco López, Mbappé, Pelé e Vozinha". Ele explica o motivo de querer a imagem.

"São jogadores que eu admiro e jogadores que eu conheci durante a Copa", afirmou Heitor.

Legenda: Lena Sena, mãe de Heitor, publicou as imagens nas redes sociais. Foto: Arquivo Pessoal

A inteligência artificial entregou uma imagem com o menino ao centro, rodeado pelos atletas. A diferença é que no lugar do goleiro Vozinha, de Cabo Verde, e uma das sensações da Copa, o sistema criou a imagem de uma avó. A mãe, Lena Sena, conta como foi quando ele recebeu o resultado.

"A reação dele foi muito espontânea. Ele veio me mostrar a foto para dizer que tentou fazer uma imagem com os jogadores e não deu certo".

Então, ela perguntou: "E quem é essa idosa?"

Ele respondeu: "Era para ser o Vozinha, mãe, o goleiro".

"Aí, quando percebi a ambiguidade, caí na gargalhada", relatou a mãe em entrevista ao Diário do Nordeste.

Nas redes sociais, os amigos da família deixaram diversos comentários divertidos com a foto criada por Heitor e marcando os jogadores. Vai que algum deixa um comentário para ele, né?