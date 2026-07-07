Lukaku ironiza Trump em comemoração de gol contra os Estados Unidos; veja vídeo

A partida entre Bélgica e Estados Unidos, pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo, foi marcada por polêmicas, provocações e dança do atacante Lukaku após o quarto gol da partida. No jogo, os belgas venceram os americanos por 4 a 1 e avançaram na competição. Porém, o que ficou marcado foi o clima de rivalidade entre Bélgica, a Fifa e o presidente americano Donald Trump.

Tudo começou quando, Comitê Disciplinar da Fifa anulou o cartão vermelho que Balogun, dos Estados Unidos, recebeu no jogo contra a Bósnia. Com isso, o jogador ficou apto para atuar e gerou revolta entre os belgas. Trump chegou a afirmar que teria ligado para o presidente da Fifa cobrando que o cartão fosse desconsiderado.

Com a eliminação, o atacante Lukaku fez questão de ironizar a torcida americana no estádio e repedir uma famosa dança do presidente americano.





Como foi o jogo

A Bélgica goleou os Estados Unidos por 4x1 no Seattle Field, e está nas quartas de final da Copa do Mundo 2026. A partida, que marcou a polêmica escalação do atacante americano Balogun, após seu cartão vermelho no jogo anterior ser anulado por interferência de Trump, foi de domínio belga.

Com Balogun titular e 'apagado', os Diabos Vermelhos venceram com gols de Ketelaere (9 e 33 do 1ºtempo),Vanaken aos 12 do 2º tempo e Lukaku, aos 47 do 2º tempo. Para os Estados Unidos, Tillman marcou, aos 31 do 1º tempo.

Agora é a Espanha

Nas quartas de Final, a Bélgica vai enfrentar a Espanha, no dia 10, em Los Angeles, às 16 horas.