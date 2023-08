Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (6)

A agenda de jogos de futebol deste domingo, (6), conta com duelos muito interessantes. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo neste domingo e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. Confira quais são as partidas, os horários e onde serão transmitidas cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (6)

COPA DO MUNDO FEMININA

6h | Suécia x Estados Unidos | SporTV, CazéTV e FIFA+

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

16h | Vasco x Grêmio | Globo e Premiere

16h | São Paulo x Atlético-MG | Globo e Premiere

18h30 | Cruzeiro x Botafogo | SporTV e Premiere

18h30 | Coritiba x Bragantino | Premiere

18h30 | Bahia x América-MG | Premiere

20h | Cuiabá x Flamengo | Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

15h30 | Ponte Preta x Chapecoense | Band e Premiere

18h | Ceará x ABC | Band e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C