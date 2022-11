Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas desta segunda (28)

A agenda de jogos desta segunda-feira (28), na Copa do Mundo de 2022 tem mais quatro partidas do Mundial do Catar. Desses confrontos é importante ter atenção no confronto entre Brasil x Suíça, com a Seleção Brasileira com chance de classificar às oitavas de final de modo antecipado.

07h | Camarões x Suíça | TV Globo, SporTV, GloboPlay e Fifa+

10h | Coreia do Sul x Gana | TV Globo, SporTV, GloboPlay e Fifa+

13h | Brasil x Suíça | TV Globo, SporTV, GloboPlay e Fifa+

16h | Portugal x Uruguai | TV Globo, SporTV, SporTV 2, GloboPlay, Fifa+