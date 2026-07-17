Fortaleza x Novorizontino na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 18ª rodada da Série B

Escrito por Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Fortaleza quer voltar a vencer diante do torcedor tricolor
Foto: Fotos: Gutemberg Pedro/Daiane Farias - Fortaleza EC

O “sextou” do torcedor tricolor será na Arena Castelão, a partir das 21h. Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela 18ª rodada da Série B. As duas equipes disputam por vagas no G-6, para se manter na briga pelo acesso para a Série A de 2027. Ambas foram derrotadas na última rodada e querem voltar a vencer e se manterem vivas na competição.

O Leão do Pici perdeu fora de casa para o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, e com um atleta a mais em campo. Apesar do resultado ruim, o Tricolor de Aço segue com 28 pontos, mas caiu duas posições, ficando na 6ª posição. O elenco ganhou mais um reforço para o restante da temporada, que é o centroavante Nathan Fogaça. O atleta vem do Mirassol, com contrato definitivo até dezembro de 2027.

O Novorizontino também foi derrotado pelo Operário-PR por 2 a 1, em Ponta Grossa, e perdeu a série invicta. Com a quebra da invencibilidade de dez jogos do Tigre do Vale, a equipe caiu para a quarta posição, com 30 pontos. Será o reencontro do técnico Enderson Moreira, com o Fortaleza. O treinador passou pelo Leão do Pici entre os anos de 2020 e 2021, antecedendo a chegada de Juan Pablo Vojvoda.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM AS EQUIPES 

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, teve três dias de preparação para o jogo. O treinador não terá o lateral Mucuri, suspenso após o terceiro amarelo contra o Atlético-GO. A tendência é que Mailton assuma a posição, retornando a titularidade. 

A última vez que ele esteve entre os onze principais, foi contra o Sport, na classificação da final do Nordestão, no dia 27 de maio de 2026.

O Fortaleza só tem no departamento médico, apenas Cardona no processo de transição, após a cirurgia no joelho esquerdo, segundo informado no último boletim.

Já o Novorizontino não tem novos desfalques. Isso pode fazer com que o técnico Enderson Moreira mantenha a mesma escalação do duelo contra o Operário-PR, no fim de semana. Ele pode fazer alguma alteração pelo desgaste dos dois jogos fora de casa em sequência. 

No departamento médico, seguem Lucas Ribeiro (lesionado); Arthur Barbosa, Sander e Héctor Bianchi (em transição). Nos pendurados, estão Patrick, Diego Galo, Matheus Bianqui, Tavinho, Gabriel Bahia e Castrillón.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal, Fuentes; Rodrigo, Pierre e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Novorizontino: Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X NOVORIZONTINO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE
Data: 17/07/26 (sexta-feira)
Horário: 21h (horário de Brasília)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Assistente 2: Lucas Costa Modesto (DF)
Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)

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