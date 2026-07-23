Fortaleza x Botafogo-SP tem ingressos a partir de R$5 e venda começa nesta sexta (24)

Apenas o anel inferior do Castelão será aberto para torcedores do tricolor

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 20:42 (Atualizado às 20:57)
capa da noticia
Legenda: Jogo entre Fortaleza e Botafogo-Sp marca o início do returno da Série B para ambos
Foto: Kid Junior/SVM

O Fortaleza começa a vender os ingressos para a partida contra o Botafogo-SP nesta sexta-feira (24). O Tricolor terá valores promocionais com bilhetes custando a partir de R$ 5. O check-in para sócios-torcedores foi aberto nesta quinta (23).

O valor mais barato dos ingressos será destinado às mulheres e servirá para todos os setores do estádio, com exceção do designado para visitantes e camarotes. Para o setor inferior norte haverá bilhetes de meia-entrada no valor de R$ 10. Já os torcedores do time paulista vão pagar R$ 60 no preço cheio.

Veja também

Imagem da notícia: Fortaleza anuncia saída do técnico Thiago Carpini
Jogada

Fortaleza anuncia saída do técnico Thiago Carpini

A partida entre Fortaleza e Botafogo-SP está marcada para terça-feira (28), às 21h35, no Castelão. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série B, abrindo o returno para competição para o Leão e a Pantera.

Preços dos ingressos:

  • Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
  • Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
  • Visitante (Superior Norte): R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

 

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/fortaleza esporte clube

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Fortaleza x Botafogo-SP tem ingressos a partir de R$5 e venda começa nesta sexta (24)
Jogada

Fortaleza x Botafogo-SP tem ingressos a partir de R$5 e venda começa nesta sexta (24)

Apenas o anel inferior do Castelão será aberto para torcedores do tricolor

Brenno Rebouças

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará x Goiás na final da Série B Sub-20: acompanhe ao vivo e em tempo real
Jogada

Ceará x Goiás na final da Série B Sub-20: acompanhe ao vivo e em tempo real

Equipes se enfrentam no estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Palpitômetro: Carpini era o maior culpado pelo desempenho do time?
Jogada

Palpitômetro: Carpini era o maior culpado pelo desempenho do time?

O treinador foi demitido do Fortaleza na tarde dessa quinta-feira (23)

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Reinan Santos assume o Fortaleza de forma interina após saída de Carpini
Jogada

Reinan Santos assume o Fortaleza de forma interina após saída de Carpini

Auxiliar técnico chegou ao Tricolor do Pici no início do ano

Crisneive Silveira e Fernanda Alves

Imagem da notícia Thiago Carpini se pronuncia após demissão do Fortaleza: 'Levarei comigo as vitórias'
Jogada

Thiago Carpini se pronuncia após demissão do Fortaleza: 'Levarei comigo as vitórias'

Treinador chegou ao clube após saída de Martín Palermo, na reta final de 2025

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Thiago Carpini deixa Fortaleza com título, finais e time no G6
Jogada

Thiago Carpini deixa Fortaleza com título, finais e time no G6

O técnico conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta e foi finalista da Copa do Nordeste.

Bruno Quintino