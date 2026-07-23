Fortaleza x Botafogo-SP tem ingressos a partir de R$5 e venda começa nesta sexta (24)

O Fortaleza começa a vender os ingressos para a partida contra o Botafogo-SP nesta sexta-feira (24). O Tricolor terá valores promocionais com bilhetes custando a partir de R$ 5. O check-in para sócios-torcedores foi aberto nesta quinta (23).
O valor mais barato dos ingressos será destinado às mulheres e servirá para todos os setores do estádio, com exceção do designado para visitantes e camarotes. Para o setor inferior norte haverá bilhetes de meia-entrada no valor de R$ 10. Já os torcedores do time paulista vão pagar R$ 60 no preço cheio.
A partida entre Fortaleza e Botafogo-SP está marcada para terça-feira (28), às 21h35, no Castelão. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série B, abrindo o returno para competição para o Leão e a Pantera.
Preços dos ingressos:
- Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)