Fortaleza x Botafogo é parado após bandeirinha tropeçar, se machucar e ser substituído; veja

A situação inusitada ocorreu neste sábado (9), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 23:46)
Jogada
Legenda: O auxiliar Jorge Eduardo Bernardi (RS) tropeçou em campo e se machucou durante Fortaleza x Botafogo
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Além da goleada histórica, a partida entre Fortaleza x Botafogo deste sábado (9), na Arena Castelão, também ficou marcada por um lance inusitado com o bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi (RS). Aos 23 minutos do 2º tempo, o auxiliar tropeçou em uma bola que estava fora do campo, sofreu uma queda e lesionou o ombro. Assim, não conseguiu seguir em ação no jogo e precisou ser substituído.

Após atendimento com as equipes médicas das duas equipes, Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS), então 4º árbitro, iniciou trabalho de aquecimento e foi acionado para dar sequência na partida.

Com a intercorrência, a partida ficou paralisada por sete minutos. O lance viralizou nas redes sociais.

Em campo, o Botafogo venceu o Fortaleza por 5 a 0, pela 19ª rodada da Série A. Na tabela, a equipe carioca subiu para a 5ª colocação, com 29 pontos. O Leão é o 18º, com 15.

