Fluminense x Vasco na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Fluminense e Vasco se enfrentam na Série A do Brasileirão neste sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será às 18h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Fluminense x Vasco, na Série A do Brasileirão, terá transmissão da Record e do Premiere, na televisão, e da PlayPlus e da CazéTV no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Ganso; Arias, Everaldo e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

FLUMINENSE X VASCO | FICHA TÉCNICA