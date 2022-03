Fernando Miguel faz cirurgia no joelho esquerdo e segue fora do Fortaleza; veja detalhes

O Fortaleza anunciou que o goleiro Fernando Miguel foi submetido a uma cirurgia na última quinta-feira (17). O processo foi uma artroscopia para o tratamento de uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Segundo nota oficial, o procedimento foi “bem sucedido, sem nenhuma intercorrência”. O atleta iniciou o protocolo de recuperação com o departamento médico do clube.

A previsão é de retorno aos treinos em, aproximadamente, 30 dias. Fernando Miguel foi contratado para ser o goleiro titular na temporada de 2022 e até começou na posição, mas perdeu o posto para Max Walef após as primeiras exibições: participou de cinco jogos e sofreu quatro gols, com falha no Clássico-Rei.

No sábado (12), esteve fora do banco de reservas contra o Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense, por conta da contusão. Para o setor, Vojvoda tem mais duas opções: Marcelo Boeck e Hugo, integrado da base.