Everton Ribeiro revela câncer na tireoide, realiza cirurgia e agradece apoio

Meia do Bahia, Everton Ribeiro revelou nesta segunda-feira (6) que foi diagnosticado com câncer na tireoide. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador informou que já passou por cirurgia e aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

A revelação veio um dia após o camisa 10 entrar em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

Segundo Everton, o diagnóstico foi feito há cerca de um mês. Ele afirmou que está se recuperando bem e aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e o carinho que tem recebido dos seguidores.

"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", informou o atleta na publicação.

A cirurgia de Everton Ribeiro foi realizada durante a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da Data Fifa. O Bahia não informou oficialmente quanto tempo o jogador precisará para se recuperar, mas, segundo apuração do ge, ele ficará afastado dos treinos durante esta semana.

Aos 36 anos, Everton está no Bahia desde o início de 2024. Ele é o capitão da equipe e peça fundamental no esquema do técnico Rogério Ceni. Na temporada de 2025, o meia já participou de 53 jogos, marcou três gols e deu sete assistências.

Seu contrato com o Tricolor vai até o final deste ano, mas há cláusulas que preveem renovação automática. O próprio jogador já manifestou o desejo de seguir no clube.