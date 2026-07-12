Edital distribuirá R$1 milhão para projetos de futebol feminino; veja detalhes

O programa "Elas em Campo" está com inscrições abertas para apoiar organizações sociais com projetos voltados à prática do futebol feminino. Ao todo, R$ 1 milhão deve ser destinado aos aprovados, enquanto a janela de inscrição segue até o próximo dia 15 de agosto.
Segundo o edital do programa, promovido pela Fundação Decathlon Brasil, as organizações contempladas devem desenvolver projetos exclusivamente ligados ao futebol entre meninas e jovens de 6 a 18 anos.
O orçamento de cada projeto aprovado não poderá ultrapassar o teto de R$ 300 mil.
O objetivo, aponta a Fundação, é contribuir para a ampliação do acesso e a permanência feminina no esporte, proporcionando espaços mais seguros e estruturados.
Além disso, os critérios de seleção estabelecem que estão aptos a participar do processo seletivo as instituições sem fins lucrativos com atuação comprovada em territórios vulneráveis, que possuam histórico consistente de atuação e capacidade de gerar impacto nas comunidades.
O edital reforça que iniciativas que foquem na participação de lideranças femininas ou em cargos técnicos poderão ser valorizadas durante o processo.
Investimento nas organizações
Outro ponto previsto no edital confirma que os projetos selecionados deverão ser acompanhados pela Fundação Decathlon durante os 12 meses seguintes ao investimento.
Nesse período, a fundação oferecerá com suporte para implementação, monitoramento e gestão da aplicação dos recursos aprovados.
Confira abaixo alguns dos requisitos para participação:
- Projetos devem ter pelo menos 1 ano de operação contínua;
- A rotina deve incluir atividades semanais, realizadas, no mínimo, uma vez por semana;
- Devem contar com propostas de metas de saúde, inclusão e desenvolvimento socioemocional;
- Devem disponibilizar relatórios de resultados e métricas de impacto para prestação de contas.
As inscrições estão disponíveis por meio de um formulário disponibilizado pela Fundação Decathlon. O resultado deve ser divulgado no dia 1º de outubro de 2026.