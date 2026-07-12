Edital distribuirá R$1 milhão para projetos de futebol feminino; veja detalhes

Inscrições são destinadas a organizações sem fins lucrativos e seguem até o dia 15 de agosto.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 19:00
capa da noticia
Legenda: Os projetos considerados devem ser exclusivamente ligados ao futebol entre meninas e adolescentes de 6 a 18 anos.
Foto: PeopleImages/Shutterstock.
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O programa "Elas em Campo" está com inscrições abertas para apoiar organizações sociais com projetos voltados à prática do futebol feminino. Ao todo, R$ 1 milhão deve ser destinado aos aprovados, enquanto a janela de inscrição segue até o próximo dia 15 de agosto.

Segundo o edital do programa, promovido pela Fundação Decathlon Brasil, as organizações contempladas devem desenvolver projetos exclusivamente ligados ao futebol entre meninas e jovens de 6 a 18 anos.

O orçamento de cada projeto aprovado não poderá ultrapassar o teto de R$ 300 mil.

Veja também

Imagem da notícia: Com reforços, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com o Atlético-GO; veja lista
Jogada

Com reforços, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com o Atlético-GO; veja lista
Imagem da notícia: 'Argentina vence com 12 homens contra 10', ironiza jornal inglês
Jogada

'Argentina vence com 12 homens contra 10', ironiza jornal inglês

O objetivo, aponta a Fundação, é contribuir para a ampliação do acesso e a permanência feminina no esporte, proporcionando espaços mais seguros e estruturados.

Além disso, os critérios de seleção estabelecem que estão aptos a participar do processo seletivo as instituições sem fins lucrativos com atuação comprovada em territórios vulneráveis, que possuam histórico consistente de atuação e capacidade de gerar impacto nas comunidades.

O edital reforça que iniciativas que foquem na participação de lideranças femininas ou em cargos técnicos poderão ser valorizadas durante o processo.

Investimento nas organizações

Outro ponto previsto no edital confirma que os projetos selecionados deverão ser acompanhados pela Fundação Decathlon durante os 12 meses seguintes ao investimento.

Nesse período, a fundação oferecerá com suporte para implementação, monitoramento e gestão da aplicação dos recursos aprovados.

Confira abaixo alguns dos requisitos para participação:

  • Projetos devem ter pelo menos 1 ano de operação contínua;
  • A rotina deve incluir atividades semanais, realizadas, no mínimo, uma vez por semana;
  • Devem contar com propostas de metas de saúde, inclusão e desenvolvimento socioemocional;
  • Devem disponibilizar relatórios de resultados e métricas de impacto para prestação de contas.

As inscrições estão disponíveis por meio de um formulário disponibilizado pela Fundação Decathlon. O resultado deve ser divulgado no dia 1º de outubro de 2026.

Assuntos Relacionados
Esportes/futebol feminino

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Fortaleza perde para o Atlético-GO e desperdiça chance de se aproximar do G2 da Série B
Jogada

Fortaleza perde para o Atlético-GO e desperdiça chance de se aproximar do G2 da Série B

Tricolor foi derrotado por 1 a 0

André Almeida

Há 43 minutos

Imagem da notícia Série D: Ferroviário e Iguatu avançam e seguem vivos em busca do acesso para a Série C
Jogada

Série D: Ferroviário e Iguatu avançam e seguem vivos em busca do acesso para a Série C

Times cearenses estão entre os 16 melhores da Série D

André Almeida

Há 1 hora

Imagem da notícia Edital distribuirá R$1 milhão para projetos de futebol feminino; veja detalhes
Jogada

Edital distribuirá R$1 milhão para projetos de futebol feminino; veja detalhes

Inscrições são destinadas a organizações sem fins lucrativos e seguem até o dia 15 de agosto.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Atlético-GO x Fortaleza pela Série B: veja como foi o Tempo Real
Jogada

Atlético-GO x Fortaleza pela Série B: veja como foi o Tempo Real

Partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Redação

Imagem da notícia 'Argentina vence com 12 homens contra 10', ironiza jornal inglês
Jogada

'Argentina vence com 12 homens contra 10', ironiza jornal inglês

O tabloide The Sun sugeriu que a Argentina foi favorecida pela arbitragem contra a Suíça

Redação

Imagem da notícia Neymar disputa Mundial de pôquer em Las Vegas, após eliminação na Copa
Jogada

Neymar disputa Mundial de pôquer em Las Vegas, após eliminação na Copa

O craque do futebol se inscreveu na World Series Poker

Redação