'Argentina vence com 12 homens contra 10', ironiza jornal inglês

O tabloide inglês The Sun ironizou a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo. O jornal sugeriu que a equipe de Messi atuou com 12 homens, contra 10 da Suíça, na vitória por 3 a 1, nesse sábado (11).

A provocação fez referência à expulsão do atacante Embolo. O suíço recebeu o segundo cartão amarelo por simulação, após o VAR inverter um cartão dado ao argentino Paredes. A nova regra foi adotada nesta Copa do Mundo.

No momento, a Suíça jogava melhor e a partida estava empatada em 1 a 1. Após a saída de Embolo, a Argentina aproveitou a superioridade em campo e conseguiu dois gols na prorrogação.

Argentina x Inglaterra na semifinal

Com a classificação, a Argentina enfrentará justo a Inglaterra, que eliminou a Noruega também nesse sábado. O jogo ocorrerá na próxima quarta (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos EUA.