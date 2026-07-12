'Argentina vence com 12 homens contra 10', ironiza jornal inglês

O tabloide The Sun sugeriu que a Argentina foi favorecida pela arbitragem contra a Suíça

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 11:29 (Atualizado às 11:34)
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Legenda: Após a saída de Embolo, a Argentina aproveitou a superioridade em campo e conseguiu dois gols na prorrogação
Foto: Fifa
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O tabloide inglês The Sun ironizou a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo. O jornal sugeriu que a equipe de Messi atuou com 12 homens, contra 10 da Suíça, na vitória por 3 a 1, nesse sábado (11).

A provocação fez referência à expulsão do atacante Embolo. O suíço recebeu o segundo cartão amarelo por simulação, após o VAR inverter um cartão dado ao argentino Paredes. A nova regra foi adotada nesta Copa do Mundo.

No momento, a Suíça jogava melhor e a partida estava empatada em 1 a 1. Após a saída de Embolo, a Argentina aproveitou a superioridade em campo e conseguiu dois gols na prorrogação.

Argentina x Inglaterra na semifinal

Com a classificação, a Argentina enfrentará justo a Inglaterra, que eliminou a Noruega também nesse sábado. O jogo ocorrerá na próxima quarta (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos EUA.

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