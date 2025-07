Ciel faz dois gols, Ferroviário vence Santa Cruz-RN e volta para a zona de classificação da Série D

O Ferroviário venceu o Santa Cruz-RN por 2 a 1 e voltou para o quarto lugar do Grupo A3 da Série D do Brasileiro. Mais uma vez, Ciel brilhou com a camisa coral. O atacante de 43 anos marcou os gols da vitória do Tubarão no Estádio Nazarenão. Matheus Bambu balançou as redes para o adversário.

O camisa 99 abriu o placar aos nove minutos, quando avançou em velocidade, escapou da marcação e tocou para o fundo da rede. Sem dar chances para o goleiro Fábio. Já o Santa empatou aos 22 minutos com Matheus Bambu. Ciel virou o placar nos acréscimos do segundo tempo após aproveitar rebote da defesa do goleiro e garantiu a vitória do time cearene.

Com o resultado, a equipe comandada por Marcelo Vilar chega aos 17 pontos, ultrapassando o Horizonte. O próximo desafio será no domingo (27), quando a equipe recebe o Central-PR a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.