Ceará encerra preparação para enfrentar o CRB pela Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no PV

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 20:15 (Atualizado às 20:44)
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Legenda: Ceará finaliza preparação para duelo contra o CRB.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará encerrou a preparação para o duelo contra o CRB nesta terça-feira (21), no CT de Porangabuçu. Sob comando do técnico Daniel Paulista, a equipe que trouxe sete reforços nesta janela de transferências, foca em se recuperar na Série B. 

As atividades foram direcionadas para os ajustes finais para o duelo contra o time alagoano. Na primeira parte, a comissão técnica realizou trabalhos com foco na construção de jogadas no ataque. Em seguida, trabalhou lances de bola parada. 

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o CRB no Estádio Presidente Vargas. As equipes e enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), em mais uma rodada da Série B.

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