Ceará encerra preparação para enfrentar o CRB pela Série B

O Ceará encerrou a preparação para o duelo contra o CRB nesta terça-feira (21), no CT de Porangabuçu. Sob comando do técnico Daniel Paulista, a equipe que trouxe sete reforços nesta janela de transferências, foca em se recuperar na Série B.
As atividades foram direcionadas para os ajustes finais para o duelo contra o time alagoano. Na primeira parte, a comissão técnica realizou trabalhos com foco na construção de jogadas no ataque. Em seguida, trabalhou lances de bola parada.
O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o CRB no Estádio Presidente Vargas. As equipes e enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), em mais uma rodada da Série B.