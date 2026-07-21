Giovanni Pavani é apresentado no Ceará e projeta duelo contra o CRB pela Série B

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 18:20 (Atualizado às 18:37)
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Legenda: Pavani, jogador do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceara SC

Reforço do Ceará, Giovanni Pavani já trabalha com o restante do elenco comandado por Daniel Paulista. O meio-campista, que já estreou com a camisa alvinegra, foi apresentado em Porangabuçu nesta terça-feira (20). É o primeiro clube do Nordete que ele vai defender. O atleta detalhou as características e projetou o duelo contra o CRB. O grupo finalizou a preparação para o confronto nesta terça-feira (21). 

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o CRB no Estádio Presidente Vargas. As equipes e enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), em mais uma rodada da Série B.

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Crisneive Silveira

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