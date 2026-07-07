Ceará negocia contratação de volante Giovanni Pavani, do Remo

O meio-campo já trabalhou com Daniel Paulista

Escrito por Alexandre Mota e Daniel Farias jogada@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 13:50 (Atualizado às 13:56)
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Legenda: O volante Giovanni Pavani está no elenco do Remo desde a temporada de 2024
Foto: Samara Miranda / Remo
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A diretoria do Ceará negocia a contratação do volante Giovanni Pavani, do Remo. Com contrato até o fim de 2026, o meio-campo de 29 anos perdeu espaço no elenco paraense e pode ser negociado, sendo alvo também do futebol árabe.

O Diário do Nordeste apurou que os clubes possuem um acordo, mas aguardam a posição do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Inversor Fernandes.

Revelado pelo Rio Preto/SP, Pavani tem passagem por equipes como São Bernardo, Operário e Chapecoense. No Remo, trabalhou com Daniel Paulista, atual técnico do Vovô.

Em 2026, o volante participou de 11 jogos, com dois gols. A chegada ao Leão Azul ocorreu em 2024, sendo importante nos acessos consecutivos da Série C até a Série A.

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