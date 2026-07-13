Ceará acerta contratação de atacante uruguaio Nicolás Ferreira, ex-Remo

O atleta de 24 anos foi importante na campanha de acesso em 2025

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 14:44 (Atualizado às 14:48)
capa da noticia
Legenda: O atacante uruguaio Nicolás Ferreira atuou no Remo entre 2025 e 2026
Foto: Samara Miranda / Remo
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A diretoria do Ceará acertou a contratação do atacante uruguaio Nicolás Ferreira, ex-Remo. O atleta de 24 anos pertence ao Montevideo Wanderers, do Uruguai, e chega com um vínculo de empréstimo - no time do exterior, o contrato em definitivo é até o fim de 2027.

O Diário do Nordeste apurou que a expectativa da gestão alvinegra é de apresentação do jogador no CT da equipe ao longo da semana. A informação do interesse foi publicada inicialmente pelo Futebolês.

Nico atuou pelo Remo entre 2025 e 2026, sendo anunciado como reforço em agosto do último ano. No recorte, foi importante na conquista do acesso à Série A, sendo titular sob o comando de Guto Ferreira, mas perdeu o espaço na atual temporada, assinando então a rescisão em comum acordo.

A saída ocorreu em abril. A última exibição foi no dia 8 daquele mês, quando atuou por 27 minutos na vitória da equipe paraense contra o Amazonas por 1 a 0, pela Copa Norte. Ao todo, foram 10 partidas em 2026, com dois gols marcados. Em 2025, foram 16 exibições, com dois gols e três assistências.

Deste modo, o Vovô segue firme no mercado em busca de reforços. A equipe anunciou as contratações do lateral-direito Bryan Borges, do meia Lucas Mugni e do atacante Renzo López, além de possuir acertos com o lateral-esquerdo Sávio e com o volante Pavani para sequência da Série B.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club Esportes/futebol Esportes/mercado da bola

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará acerta contratação de atacante uruguaio Nicolás Ferreira, ex-Remo
Jogada

Ceará acerta contratação de atacante uruguaio Nicolás Ferreira, ex-Remo

O atleta de 24 anos foi importante na campanha de acesso em 2025

Alexandre Mota

Há 40 minutos

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (13)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026

Liuê Góis

Imagem da notícia Carpini explica derrota do Fortaleza mesmo com um jogador a mais: 'A equipe sentiu'
Jogada

Carpini explica derrota do Fortaleza mesmo com um jogador a mais: 'A equipe sentiu'

Treinador avalia que o gol sofrido logo após a expulsão do adversário abalou o Tricolor, que perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO

Liuê Góis

Imagem da notícia Ceará x Athletic na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Jogada

Ceará x Athletic na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Esquadrão de Aço se enfrentam no PV pela 17ª rodada da Série B

Daniel Farias

Imagem da notícia Fortaleza perde para o Atlético-GO e desperdiça chance de se aproximar do G2 da Série B
Jogada

Fortaleza perde para o Atlético-GO e desperdiça chance de se aproximar do G2 da Série B

Tricolor foi derrotado por 1 a 0

André Almeida

Imagem da notícia Série D: Ferroviário e Iguatu avançam e seguem vivos em busca do acesso para a Série C
Jogada

Série D: Ferroviário e Iguatu avançam e seguem vivos em busca do acesso para a Série C

Times cearenses estão entre os 16 melhores da Série D

André Almeida