Ceará acerta contratação de atacante uruguaio Nicolás Ferreira, ex-Remo

A diretoria do Ceará acertou a contratação do atacante uruguaio Nicolás Ferreira, ex-Remo. O atleta de 24 anos pertence ao Montevideo Wanderers, do Uruguai, e chega com um vínculo de empréstimo - no time do exterior, o contrato em definitivo é até o fim de 2027.

O Diário do Nordeste apurou que a expectativa da gestão alvinegra é de apresentação do jogador no CT da equipe ao longo da semana. A informação do interesse foi publicada inicialmente pelo Futebolês.

Nico atuou pelo Remo entre 2025 e 2026, sendo anunciado como reforço em agosto do último ano. No recorte, foi importante na conquista do acesso à Série A, sendo titular sob o comando de Guto Ferreira, mas perdeu o espaço na atual temporada, assinando então a rescisão em comum acordo.

A saída ocorreu em abril. A última exibição foi no dia 8 daquele mês, quando atuou por 27 minutos na vitória da equipe paraense contra o Amazonas por 1 a 0, pela Copa Norte. Ao todo, foram 10 partidas em 2026, com dois gols marcados. Em 2025, foram 16 exibições, com dois gols e três assistências.

Deste modo, o Vovô segue firme no mercado em busca de reforços. A equipe anunciou as contratações do lateral-direito Bryan Borges, do meia Lucas Mugni e do atacante Renzo López, além de possuir acertos com o lateral-esquerdo Sávio e com o volante Pavani para sequência da Série B.