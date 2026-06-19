Capitão de Marrocos, Hakimi é convocado para audiência em acusação de estupro

O capitão da seleção do Marrocos, Achraf Hakimi, foi convocado pela Justiça da França para prestar um depoimento na acusação de estupro que responde desde fevereiro de 2026. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (19), horas antes da 2ª rodada da Copa do Mundo da equipe africana, que entra em campo diante da Escócia, às 19h (de Brasília), em Boston, nos EUA, pelo Grupo C.

Apesar da medida, Hakimi está confirmado na partida. Isso porque o Tribunal Criminal de Paris apenas o convocou, mas ainda não comunicou oficialmente qual será a data da audiência pública.

O defensor do Paris Saint-Germain (PSG) se manifestou nas redes sociais após ser intimado. Em uma conta oficial na plataforma X, antigo Twitter, o jogador de 27 anos ressaltou que deseja falar.

“O juiz olhou-me nos olhos e disse: "Se você não fosse famosa, este caso jamais teria existido. Optei por permanecer em silêncio durante anos. Acreditava que manter minha dignidade, ser paciente e confiar no sistema judiciário permitiria que as decisões corretas fossem tomadas. Hoje, uma história que não é minha está sendo contada, em detrimento da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, sinto que me tornei um alvo fácil. Espero por este julgamento desde o primeiro dia. E agora, aguardo-o ansiosamente.Finalmente, poderei falar”, escreveu em um post.

Acusação de estupro

Em fevereiro de 2023, uma jovem prestou uma denúncia na França contra Hakimi por estupro. Sempre que foi questionado sobre o tema, o lateral-direito alegou que essa acusação era “falsa”.

Após instaurar uma investigação, o governo francês determinou, em fevereiro de 2026, que o caso deveria ser julgado. O Tribunal de Apelação de Versailles concluiu que "existem indícios suficientes".

A advogada de defesa, Rachel-Flore Pardo, avaliou o desfecho como uma vitória judicial. "Não é agradável para minha cliente ver alguém que ela acusa de estupro ser aclamado e ovacionado", afirmou a profissiona em referência à participação do jogador como estrela de Marrocos no Mundial.