Canadá vence África do Sul com gol nos acréscimos e é primeiro classificado no mata-mata

O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 e avançou para as oitavas-de-final pela primeira vez em sua história, sendo também a primeira equipe a avançar para a próxima fase desta edição do torneio. O gol foi marcado por Eustáquio, camisa 7, aos 46 minutos do 2° tempo.

Os canadenses aguardam o vencedor do jogo entre Países Baixos (Holanda) e Marrocos, que acontece nesta segunda-feira (29), às 10 horas da noite, para descobrir seu adversário na próxima fase.

COMO FOI O JOGO?

O Canadá adotou um estilo de jogo agressivo contra a África do Sul, pressionando a saída de bola adversária para forçar erros, e impondo velocidade no jogo em busca de espaço. Os sul-africanos tiveram outra abordagem, trabalhando mais a posse de bola e passes, acelerando o jogo com lançamentos longos para surpreender os canadenses.

O lance de destaque no 1° tempo foi um bate e rebate na área sul-africana, onde Bombito cabeceou para o Canadá aos 43 minutos, obrigando Modiba a tirar a bola em cima da linha. Na sequência da jogada, o lateral-esquerdo Laryea foi derrubado dentro da área, mas o juiz marcou apenas tiro de meta, gerando protestos incisivos dos canadenses.

Legenda: Eustáquio foi o autor do gol da classificação canadense. Foto: Divulgação / Fifa

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa da partida se desenvolveu para um jogo mais aberto, com contra-ataques constantes para ambos os times. Nenhuma equipe levar o jogo para a prorrogação.

Aos 19, grande contra-ataque canadense conduzido pelo por Oluwaseyi, onde a bola esbarrou no goleiro sul-africano Williams. Na sequência, a bola sobra para Jonathan David, mas o zagueiro Mbokazi conseguiu chutar a bola para escanteio no último instante.

Aos 38, o meio-campista Apollis conduz a bola, deixa Eustáquio no chão e finaliza para o gol, obrigando o goleiro Crépeau a fazer grande defesa para o Canadá.

Até que aos 46, nos acréscimos, a insistência canadense finalmente foi recompensada. A defesa sul-africana cortou um cruzamento na grande área, mas deixa a sobra de bola para Eustáquio, camisa 7, que finalizou com o pé direito no canto do gol, transformando o balançar da rede em um grito coletivo de extâse e alívio. Canadá se classifica para as oitavas-de-final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.