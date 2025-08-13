Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bruno Tubarão encaminha saída do Ceará para o futebol da Indonésia

O atleta já se despediu dos seus companheiros de equipe e deve reforçar o Persija Jakarta

Escrito por
Samuel Conrado e Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 13:03)
Jogada
Legenda: O atleta já se despediu dos seus companheiros de equipe e deve reforçar o Persija Jakarta
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Bruno Tubarão está de saída do Ceará a caminho do Persija Jakarta, da Indonésia. O atleta já se despediu dos seus companheiros de equipe.

Anunciado em janeiro de 2025, o atacante chegou com contrato até o final do ano. O Vovô irá receber uma compensação financeira pela quebra do contrato.

Com 30 anos, o jogador chegou em Porangabuçu no início de 2025 após negociação com o Atlético-GO. A passagem enfrentou dificuldades, principalmente por conta de um problema físico em decorrência de uma contusão em 2024. Deste modo, Tubarão foi anunciado em janeiro e ficou apto apenas em abril.

Ao todo, foram oito jogos pelo Vovô na atual temporada, somando apenas 138 minutos. Para a posição, o técnico Léo Condé priorizou nomes no elenco como Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho e Aylon.

O departamento de futebol do Ceará também trabalha em busca de mais peças no mercado para o setor, com foco em um ponta e um centroavante. 

Assuntos Relacionados

Jogada

PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam em jogo único pela taça

Redação Há 39 minutos
Foto do Bruno Tubarão, do Ceará

Jogada

Bruno Tubarão encaminha saída do Ceará para o futebol da Indonésia

O atleta já se despediu dos seus companheiros de equipe e deve reforçar o Persija Jakarta

Samuel Conrado e Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Rodriguinho, atacante do Ceará

Jogada

Ceará anuncia contratação de Rodriguinho, meia-atacante do Cruzeiro

O jovem de 22 anos chega ao Vovô por empréstimo até o final de 2025

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Renato Paiva, que desabafou sobre lesões no Fortaleza após empate com o Vélez na Libertadores

Jogada

Paiva desabafa sobre lesões no Fortaleza após empate com o Vélez na Libertadores

Treinador também comentou sobre contratações e busca pela classificação

Daniel Farias 13 de Agosto de 2025
Foto de Paulo Baya, alvo do Ceará que ficou no banco em vitória do Fluminense na Libertadores

Jogada

Alvo do Ceará, Paulo Baya fica no banco em vitória do Fluminense na Sul-Americana

Atacante tem negociações em andamento para defender o Vovô no restante do ano

Daniel Farias 13 de Agosto de 2025
Foto do Landerson, atacante do Fortaleza

Jogada

Fortaleza vende joia da base por R$ 12,6 milhões para time europeu; veja detalhes

Landerson Costa tem apenas 18 anos e rendeu quantia milionária ao Leão

Samir de Carvalho* 13 de Agosto de 2025