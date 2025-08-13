Bruno Tubarão encaminha saída do Ceará para o futebol da Indonésia

Bruno Tubarão está de saída do Ceará a caminho do Persija Jakarta, da Indonésia. O atleta já se despediu dos seus companheiros de equipe.



Anunciado em janeiro de 2025, o atacante chegou com contrato até o final do ano. O Vovô irá receber uma compensação financeira pela quebra do contrato.

Com 30 anos, o jogador chegou em Porangabuçu no início de 2025 após negociação com o Atlético-GO. A passagem enfrentou dificuldades, principalmente por conta de um problema físico em decorrência de uma contusão em 2024. Deste modo, Tubarão foi anunciado em janeiro e ficou apto apenas em abril.

Ao todo, foram oito jogos pelo Vovô na atual temporada, somando apenas 138 minutos. Para a posição, o técnico Léo Condé priorizou nomes no elenco como Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho e Aylon.

O departamento de futebol do Ceará também trabalha em busca de mais peças no mercado para o setor, com foco em um ponta e um centroavante.