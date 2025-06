Bayern faz 10 a 0 e atropela Auckland City na estreia da Copa do Mundo de Clubes

O Bayern de Munique não deu folga para o Auckland City e venceu o duelo de estreia na Copa do Mundo de Clubes por 10 a 0. As equipes se enfrentaram neste domingo (15), em duelo válido pelo Grupo C da competição, no TQL Stadium, em Cincinatti.

A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany abriu o placar logo aos cinco minutos, em cabeceio de Coman. O segundo do time alemão veio aos 17 minutos em finalização de Boey. Aos 19, foi a vez de Olise finalizar sem goleiro e fazer o 3 a 0.

Sem tirar o pé do reio, o camisa 11 marcou novamente após jogada de Olise. Müller deixar o dele aos 44 minutos. Nos acréscimos, antes do intervalo, ainda houve tempo para Olise fazer mais um.

No segundo tempo, o Auckland não teve folga. Totalmente dominada, o tiem de Paul Posa não conseguiu se defender. Aos 22, Musiala fez o 7 a 0 para o Bayern. O meia marca novamente cinco minutos depois, de pênalti. Inspirado, o camisa 42 finaliza no canto da trave e faz o terceiro dele e nono do time alemão. Müller fechou o placar em 10 a 0 aos 43 minutos.

O próximo jogo do Bayern será contra o Boca Juniors, na sexta-feira (20), Já o AucklandCity encara o Benfica no mesmo dia.