Autor de golaço do Fortaleza, Lucca Prior celebra chance no profissional e agradece Renato Paiva

Autor do terceiro gol da vitória do Fortaleza diante do Bragantino, Lucca Prior celebrou o momento após a partida. O jovem meia de 21 anos entrou na partida no início do primeiro tempo, logo após lesão de Pochettino. O jogador, que veio da base do Tricolor, fez o primeiro tento dele como profissional sob comando de Renato Paiva, a quem agradeceu.

"Estou feliz demais. Primeiro (gol) como profissional. Sempre trabalhei todos os dias muito duro, para chegar nos dias dos jogos e poder render ep oder mostrar que estou preparado. Agradecer primeiramente a Deus e ao professor Renato Paiva, que me deu a oportunidade", afirmou o atleta.

"E agora é desfrutar, continuar trabalhando forte a cada dia, que a gente vai sair dessa situação. Nossa torcida merece e todo o nosso grupo merece. Todos me acolheram bem. A gente vai continuar trablahando, evoluindo, ajustando aquilo que a gente pode melhorar", completou.

O Fortaleza venceu o Massa Bruta por 3 a 1, com gols de Deyverson, Kuscevic e Prior. Pitta descontou para o adversário. O Tricolor segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar na tabela do Brasileirão. A equipe volta a campo nesta terça (29), quando enfrenta o Grêmio fora de casa.

VEJA BASTIDORES: