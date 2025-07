Lucas Sasha é o líder em média de desarmes por jogo na Série A

O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão chegou ao segundo jogo de invencibilidade em uma partida que comandou as ações e teve o controle do jogo. Titular no duelo contra a equipe paulista, o volante Lucas Sasha voltou a ser destaque, em desarmes e interceptações, suas principais características.

Após o jogo com Bragantino, Lucas Sasha se tornou o líder em média de desarmes por jogo na Série A, de acordo com o Sofascore, com 4,1 por jogo.

Contra o Bragantino foram 8 no total. Além disso, o camisa 88 somou 6 interceptações. Com os números registrados no jogo contra o Bragantino, o volante do Leão alcançou uma marca que não era vista desde 2018 na Série A. A última vez que um jogador havia conseguido 8 desarmes e 6 interceptações em um mesmo jogo foi com o volante Gabriel, então no Corinthians, em duelo contra a Chapecoense naquele ano.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (29), quando visita o Grêmio em busca de mais um resultado positivo. Sasha avaliou o momento da equipe e projetou o próximo compromisso diante da equipe gaúcha:

“Muito importante pra gente essa vitória contra o Bragantino. O time fez uma partida muito boa, conseguimos nos impor e conquistar os três pontos, que são muito importantes pra gente. Temos mais um duelo difícil pela frente amanhã, sabemos que vamos ter dificuldades, mas esse grupo já mostrou que é capaz de passar por grandes adversários, e vamos em busca de poder somar pontos”, disse.