Ancelotti afirma que Brasil está preparada e com confiança para jogo contra o Japão

O técnico Carlo Ancelotti explicou que o Brasil precisará de “mente, coração e ideia clara” para o duelo contra o Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Vitorioso em competições no estilo mata-mata por grandes clubes europeus, ele pontuou a imprevisibilidade que uma partida neste contexto apresenta e reforçou que a Seleção está preparada e com confiança.

“Para o jogo de amanhã (segunda-feira), precisamos de muitas coisas: mente, coração, ideia clara. Temos que estar preparados para tudo que pode acontecer numa eliminatória, e numa eliminatória pode acontecer muitas coisas. O time está preparado, motivado, tem confiança e foi bem nos últimos dois jogos. O time está preparado para tudo que pode acontecer”, reforçou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28), véspera do jogo.

Ancelotti destacou a importância de ter um elenco recheado de atletas experientes e com bagagem de Copas do Mundo - dos 26 convocados, 15 já disputaram pelo menos um Mundial.

“Isso não é um mata-mata, é um mata, nada mais. Não há (o jogo de) volta. O Brasil tem a sorte de ter muitos jogadores experientes nesse aspecto. A nível de experiência, a equipe é muito forte, e os jogadores sabem como se preparar para um jogo desses. Nesse aspecto, estou muito confiante”, disse.

O Japão será o primeiro adversário que a Amarelinha, sob o comando de Ancelotti, terá enfrentado duas vezes. Em outubro do ano passado, a Seleção realizou um amistoso de preparação para a Copa em Tóquio e foi superada por 3 a 2.

Legenda: Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva pela Seleção em Houston, na véspera do jogo contra o Japão, pelos 16 avos de final da Copa Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Apesar do revés, ele comentou que a oportunidade de encarar os donos da casa foi valiosa e exaltou a qualidade do adversário que sua equipe terá pela frente nesta segunda-feira (29). As seleções vão se enfrentar às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, em Houston, no estado de Texas, nos Estados Unidos.

“Foi uma boa experiência para nós, deu para saber que o Japão tinha uma equipe competitiva e uma das melhores do mundo. Venceu a Inglaterra em março, temos total respeito por eles. Estamos nos preparando para esse jogo como se fosse uma final. E é uma final”, frisou.

“É uma Copa do Mundo. O futebol é como você pode manejar a pressão focado dentro do que você pode fazer em campo. Vamos focar em todos os aspectos: ofensivo, defensivo, jogar juntos. É um jogo que precisa disso. Jogaremos contra um rival forte, que tem boa organização, que tem boa qualidade. Precisamos ter, sobretudo, ideias claras do que queremos fazer em campo“, concluiu.